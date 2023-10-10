МНЕНИЕ ⟩ Выйдет ли Кая Каллас когда-нибудь из запоя скандалов?

С появлением фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) и SALK эстонская политика стала более американизированной. Лично мне нравится пылкость SALK, и даже если во время войны либералы станут несколько больше похожи на своих оппонентов, все же стоит помнить о том, какую содержательную политику будет проводить тот или иной действующий или потенциальный премьер-министр. Электорат в основном будет опираться на это, и поэтому, даже в случае скандала с восточными перевозками, нет необходимости демонизировать, например, избирателей «белок», когда они поддерживают лидера партии, борющегося за восстановление своего доброго имени. Но Каллас - это еще премьер-министр и тех людей, которые не поддерживают Партию реформ.

Легендарный депутат Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) заявил, что в Рийгикогу политик всегда обращается к народу. Премьер-министр забыла об этом и без должной подготовки отправилась давать объяснения в Специальную комиссию Рийгикогу по борьбе с коррупцией. Она не знала, когда было подписано кредитное соглашение на 350 000 евро с компанией ее мужа, но у нее нашлись цитаты для нападок на задающего вопросы. В последнем выпуске передачи «В студии премьер-министр» (Stuudios on peaminister) на Vikerraadio было то же самое: стратегии госбюджета у премьер-министра с собой не было, но зато были тезисы относительно связи Керсти Кальюлайд и Alexela, которые Каллас привела в качестве ответа на другой вопрос. Премьер-министр из кожи вон лезла, чтобы дать пощечину задающим вопросы и в комиссии, и на радио, но так и не поняла, что, несмотря на неприятных ей «допрашивающих», ответов ждал все же эстонский народ.