МНЕНИЕ ⟩ Выйдет ли Кая Каллас когда-нибудь из запоя скандалов?

В свете того, как премьер-министр Кая Каллас и ее семьи в последние недели общаются со СМИ, возникает вопрос, утихнет ли скандал, возникший в связи с восточными перевозками, в ближайшем будущем. Инициатива продолжить скандал исходила от Каи Каллас, а не от ее политических оппонентов и СМИ, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
Что касается последующих инициатив в связи с вышеупомянутым скандалом (финансовые претензии Арво Халлика к Вальдару Парве, автору статьи в Eesti Päevaleht, и внесение премьер-министром Каей Каллас в повестку дня вопроса о связи бывшей главы государства Керсти Кальюлайд с Alexela), наблюдая со стороны, невозможно понять, хотят ли семья премьер-министра и ее сторонники этими ходами отвлечь внимание от самого скандала, или это просто вопрос эмоциональных решений двух людей.
Профессор журналистики Тартуского университета Халлики Харро-Лойт также утверждает, что остается неясным, управляет ли кто-то коммуникациями премьер-министра или планирует их. Журналисты, общавшиеся с премьер-министром в последнее время, говорят, что ее эмоциональное состояние стало более хрупким по сравнению с прежним, а премьер-министр считает себя жертвой несправедливости и пытается переложить вину на других.
В скандале с восточными перевозками изменилась динамика: сторонники Каллас выступили с критическими заявлениями в адрес СМИ. Скоординированы ли эти действия и в какой мере - пусть каждый читатель решает сам.
Политические пиар-кампании являются нормальным и совершенно законным явлением в условиях демократии, так же как вполне законно и присоединение сторонников к политикам, высказывающим критику в адрес СМИ, а для прессы вполне законно группировать и анализировать такие кампании. Вопрос в том, является ли критика СМИ со стороны «белок» критикой по существу или кампанией по разжиганию антимедийных настроений, которую в прошлом проводили EKRE и Центристская партия.
Обвинения со стороны семьи Каллас остаются невнятными
Критика СМИ со стороны премьер-министра и ее сторонников носила довольно общий характер, иногда и сама премьер-министр Кая Каллас, и ее отец Сийм Каллас делают невнятные заявления, чтобы выдвинуть какие-то серьезные обвинения, придраться к которым юридически, - как это сделал Арво Халлик с иском против заявления автора Eesti Päevaleht - невозможно. Президенту Алару Карису, которого в Maaaleht от 4 октября Сийм Каллас в неопределенных выражениях обвиняет во лжи, будет трудно предъявить иск в связи с такими высказываниями, поскольку, похоже, они не имеют под собой никакого основания, а являются лишь оценочным суждением, как будто ненароком брошенным в воздух и обнародованным. В отношении действующего президента.
Политические пиар-кампании являются нормальным и совершенно законным явлением в условиях демократии, так же, как вполне законно и присоединение сторонников к политикам, высказывающим критику в адрес СМИ, а для прессы вполне законно группировать и анализировать такие кампании.
Заявления лидера SALK Тармо Юристо в интервью Eesti Päevaleht от 29 сентября, в котором один из самых влиятельных либералов Эстонии оправдывает иск Халлика к СМИ, напоминают нам, что SALK - это не только мировоззренческое объединение, но также пиар-ячейка и так называемый комитет политических действий (political action committee, PAC - прим. М.О.). Именно такой, какие встречаются в американской политике. PAC занимается тем, что собирает и сохраняет поддержку для своих клиентов, и мысли, которыми Юристо поделился в Eesti Päevaleht, не были так уж связаны с либеральным мировоззрением.
С появлением фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) и SALK эстонская политика стала более американизированной. Лично мне нравится пылкость SALK, и даже если во время войны либералы станут несколько больше похожи на своих оппонентов, все же стоит помнить о том, какую содержательную политику будет проводить тот или иной действующий или потенциальный премьер-министр. Электорат в основном будет опираться на это, и поэтому, даже в случае скандала с восточными перевозками, нет необходимости демонизировать, например, избирателей «белок», когда они поддерживают лидера партии, борющегося за восстановление своего доброго имени. Но Каллас - это еще премьер-министр и тех людей, которые не поддерживают Партию реформ.
Легендарный депутат Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) заявил, что в Рийгикогу политик всегда обращается к народу. Премьер-министр забыла об этом и без должной подготовки отправилась давать объяснения в Специальную комиссию Рийгикогу по борьбе с коррупцией. Она не знала, когда было подписано кредитное соглашение на 350 000 евро с компанией ее мужа, но у нее нашлись цитаты для нападок на задающего вопросы. В последнем выпуске передачи «В студии премьер-министр» (Stuudios on peaminister) на Vikerraadio было то же самое: стратегии госбюджета у премьер-министра с собой не было, но зато были тезисы относительно связи Керсти Кальюлайд и Alexela, которые Каллас привела в качестве ответа на другой вопрос. Премьер-министр из кожи вон лезла, чтобы дать пощечину задающим вопросы и в комиссии, и на радио, но так и не поняла, что, несмотря на неприятных ей «допрашивающих», ответов ждал все же эстонский народ.
Критика по существу всегда приветствуется
Как скандал, скандал с восточными перевозками не представляет собой ничего особенного, Харро-Лойт считает, что это типичный скандал в СМИ: есть моральный конфликт, внимание на нем сосредоточено в течение нескольких недель, а число спикеров и аспектов проблемы, как прямо, так и косвенно связанных с вопросом, продолжает расти. По мнению профессора журналистики, проблема такого рода скандалов заключается в эмоциональных высказываниях, имеющих весьма косвенное отношение к проблеме, которые затягивают скандал. Кроме того, пресса должна задаться вопросом, не упускаются ли в ходе скандала из виду другие важные аспекты.
Критические высказывания Каллас в адрес СМИ характеризуются неформальностью и зыбкостью, а также тем, что они не отражают понимания того, что за вопросами как членов Рийгикогу, так и журналистов скрывается искренняя потребность в информации и разочарование многих жителей Эстонии. Если ответом на эти ожидания являются невнятные обвинения, то это может свидетельствовать о том, что премьер-министр не видит ни общественности, стоящей за прессой, ни народа, стоящего за сторонниками ее политического соперника.
Скандал не утихает уже шесть недель, но продолжается во многом благодаря инициативе Каллас и членов ее семьи. Этот факт показывает, насколько реактивной является модель общения премьер-министра и насколько сложно таким образом вырваться из крупного медиа-скандала. Однако, что касается критики СМИ, то СМ надо критиковать. Все время. Но полными предложениями и по существу.