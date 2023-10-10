ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия хочет выйти из изоляции и предлагает себя как переговорщика от лица палестинцев

Вчера израильская армия восстановила контроль над временно утраченными территориями. Вчера из сектора Газа все еще выпускались ракеты, хотя и в значительно меньшем объеме, чем в предыдущие дни. Поскольку ВВС Израиля нанесли многочисленные авиаудары по сектору Газа, можно предположить, что в ближайшем будущем ХАМАС потеряет возможность осуществлять ракетные удары, по силе сопоставимые с предыдущими.

Вчера ХАМАС объявил в эфире телеканала «Аль-Джазира», что готов вести переговоры о прекращении боевых действий, поскольку они достигли своих целей. Но это просто создание информационного шума в тактических интересах.

Ситуация на северной границе Израиля остается напряженной

По крайней мере в одном случае вооруженные боевики попытались пересечь границу между Израилем и Ливаном. Интервенты были уничтожены, Израиль открыл артиллерийский огонь, а также атаковал позиции «Хезболлы» в этом районе с помощью авиации.

По данным «Хезболлы», по меньшей мере девять ее боевиков были убиты. Действия Израиля до сих пор можно было рассматривать как сдерживание, а не прямое намерение начать полномасштабную войну с «Хезболлой». Израиль энергично пытается отговорить «Хезболлу» от участия в партизанских нападениях на Израиль под чужим флагом.

Вчера в Сирии было объявлено о нападении с воздуха на военный конвой близ иранской границы. Можно ожидать, что из-за открытой поддержки Ирана атаки ХАМАС на эти позиции в Сирии могут усилиться.