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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия хочет выйти из изоляции и предлагает себя как переговорщика от лица палестинцев

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Устанавливающаяся в Украине осенняя холодная погода уже начала влиять на боевые действия
  • Вчера израильская армия восстановила контроль над временно утраченными территориями

Украинская военная разведка предупредила о российской информационной операции в Израиле, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера израильская армия восстановила контроль над временно утраченными территориями. Вчера из сектора Газа все еще выпускались ракеты, хотя и в значительно меньшем объеме, чем в предыдущие дни. Поскольку ВВС Израиля нанесли многочисленные авиаудары по сектору Газа, можно предположить, что в ближайшем будущем ХАМАС потеряет возможность осуществлять ракетные удары, по силе сопоставимые с предыдущими.

Вчера ХАМАС объявил в эфире телеканала «Аль-Джазира», что готов вести переговоры о прекращении боевых действий, поскольку они достигли своих целей. Но это просто создание информационного шума в тактических интересах.

Ситуация на северной границе Израиля остается напряженной

По крайней мере в одном случае вооруженные боевики попытались пересечь границу между Израилем и Ливаном. Интервенты были уничтожены, Израиль открыл артиллерийский огонь, а также атаковал позиции «Хезболлы» в этом районе с помощью авиации.

По данным «Хезболлы», по меньшей мере девять ее боевиков были убиты. Действия Израиля до сих пор можно было рассматривать как сдерживание, а не прямое намерение начать полномасштабную войну с «Хезболлой». Израиль энергично пытается отговорить «Хезболлу» от участия в партизанских нападениях на Израиль под чужим флагом.

Вчера в Сирии было объявлено о нападении с воздуха на военный конвой близ иранской границы. Можно ожидать, что из-за открытой поддержки Ирана атаки ХАМАС на эти позиции в Сирии могут усилиться.

Ситуация на Западном берегу также остается напряженной.

Между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли столкновения, но массовых боев не возникло.

Военная разведка Украины предупредила о планируемой российской информационной операции, направленной на распространение ложной информации об оружии с Запада, якобы переданном боевикам ХАМАС Украиной. По данным украинской военной разведки, в действительности Россия передала ХАМАС найденное в Украине оружие, поставленное западными странами, и теперь в качестве источника ложной информации используется перешедший на сторону России младший офицер пограничной службы Украины, который должен распространять сведения о продаже оружия Украиной.

Россия уже неоднократно пыталась скормить западным СМИ информацию, будто бы Украина продавала военную помощь, полученную от Запада, кому-то еще. Понятно, что связывание всей подобной деятельности с ХАМАС является попыткой затронуть особенно деликатный для администрации США вопрос.

С другой стороны, такая ложная информация выглядит в некоторой степени шизофренично, поскольку очевидно, что у Украины нет никаких причин взаимодействовать с такими организациями, как ХАМАС. Информационная операция России направлена прежде всего на отвлечение внимания от связей между Россией и ХАМАС. Хотя прямых доказательств того, что Россия руководила нападением на Израиль, нет, контакты России с ХАМАС были публичными. Также есть сообщения об использовании росийского оружия боевиками ХАМАС. Украина также пытается распространять информацию, согласно которой бойцы ЧВК «Вагнер» и других российских так называемых частных военных компаний участвовали в подготовке подразделений ХАМАС.

Россия пытается стать стороной в разрешении конфликта и представлять интересы палестинцев. Заявление Совета Безопасности ООН по поводу нападения ХАМАС заблокировано. Ожидается, что президент палестинской автономии Аббас прибудет в Москву в ближайшее время, хотя точное время еще не согласовано. Россия хочет выйти из дипломатической изоляции.

Ситуация в Украине

Сегодня ночью российская армия провела атаку на Одесскую область с помощью иранских беспилотников. 26 из 36 дронов были сбиты силами ПВО Украины, информации о разрушениях пока нет.

Устанавливающаяся осенняя погода уже начала влиять на боевые действия, отчасти колебания в интенсивности боевых действий связаны и с ухудшением погодных условий. Вчера и позавчера интенсивность боев была несколько меньше, чем в предыдущие дни, в основном именно из-за изменения погоды.

Российская армия продолжает предпринимать попытки перехватить инициативу, но пока это россиянам не удается.

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