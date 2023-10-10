ВИДЕО ⟩ Разрушения в секторе Газа

Израиль оставил Газу без воды, продовольствия и электричества и бомбит густонаселенный палестинский анклав в ответ на внезапное нападение исламистской группировки ХАМАС.

ВОЗ объявила, что в секторе Газа заканчиваются запасы медикаментов, в которых остро нуждаются пациенты больниц.

Медицинские учреждения должны быть защищены, подчеркнули в агентстве ООН.

«ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходимо создать гуманитарный коридор, чтобы доставить людям важнейшие медицинские препараты», - заявил журналистам в Женеве представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.