ВИДЕО ⟩ Разрушения в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник призвала к созданию гуманитарного коридора для въезда и выезда из сектора Газа, находящегося в условиях тотальной блокады со стороны Израиля.
Израиль оставил Газу без воды, продовольствия и электричества и бомбит густонаселенный палестинский анклав в ответ на внезапное нападение исламистской группировки ХАМАС.
ВОЗ объявила, что в секторе Газа заканчиваются запасы медикаментов, в которых остро нуждаются пациенты больниц.
Медицинские учреждения должны быть защищены, подчеркнули в агентстве ООН.
«ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходимо создать гуманитарный коридор, чтобы доставить людям важнейшие медицинские препараты», - заявил журналистам в Женеве представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.
«Нам необходимо обеспечить доступ, а больницы не могут работать без топлива и электричества», - сказал он, добавив, что запасы медикаментов иссякают и их необходимо пополнять.