Испанские СМИ: Месси может вернуться в «Барселону»

После двух сезонов в топ-клубе Франции ПСЖ аргентинец этим летом присоединился к американской команде «Майами Интер». Однако за последние недели Месси пропустил несколько матчей из-за травмы. Он вернулся на поле несколько дней назад, но проиграл «Цинциннати» 0–1. Из-за плохой игры команда выбыла из плей-офф.

Это значит, что сезон «Интера» завершится уже на следующей неделе, запланированы еще два матча. Вновь игры начнутся в конце февраля. Именно поэтому несколько испанских порталов предполагают, что Месси может отправиться в «Барселону» на правах аренды.

На самом деле, финансовое положение «Барселоны» не позволяет реализовать замысел. Но крупный каталонский клуб официально ситуацию не прокомментировал.