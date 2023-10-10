Какие автомобили пострадают от автоналога больше всего?

Нынешний законопроект Министерства финансов о налоге на регистрацию автомобилей не делает различий между новыми автомобилями и автомобилями возрастом до пяти лет, если они обладают одинаковыми характеристиками, хоть стоимость пятилетнего автомобиля и упала почти на 50%.