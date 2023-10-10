Какие автомобили пострадают от автоналога больше всего?

Нынешний законопроект Министерства финансов о налоге на регистрацию автомобилей не делает различий между новыми автомобилями и автомобилями возрастом до пяти лет, если они обладают одинаковыми характеристиками, хоть стоимость пятилетнего автомобиля и упала почти на 50%.
В результате подержанные автомобили, возраст которых не превышает пяти лет, в наибольшей степени увеличивают процентную стоимость регистрационного налога. В других странах амортизация автомобилей учитывается при расчете регистрационного налога, сказал Райнер Ууккиви, директор по продажам поддержанных автомобилей компании Longo, в интервью Postimees.