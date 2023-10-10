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Какие автомобили пострадают от автоналога больше всего?

Аймур-Яан Кескель
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Автосалон Longo в Латвии.
Автосалон Longo в Латвии. Фото: Evija Trifanova

Нынешний законопроект Министерства финансов о налоге на регистрацию автомобилей не делает различий между новыми автомобилями и автомобилями возрастом до пяти лет, если они обладают одинаковыми характеристиками, хоть стоимость пятилетнего автомобиля и упала почти на 50%.

В результате подержанные автомобили, возраст которых не превышает пяти лет, в наибольшей степени увеличивают процентную стоимость регистрационного налога. В других странах амортизация автомобилей учитывается при расчете регистрационного налога, сказал Райнер Ууккиви, директор по продажам поддержанных автомобилей компании Longo, в интервью Postimees.

«Если транспортные средства возрастом до пяти лет будут облагаться регистрационным налогом, эквивалентным новым, то наибольший процент налоговой нагрузки получат покупатели автомобилей со средней зарплатой и ниже», - сказал Ууккиви.

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