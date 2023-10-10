Центристы ищут замену в совете ERR перешедшему в «Отечество» Мельдеру

Фракция Центристской партии в Рийгикогу в ближайшее время найдет замену Тынису Мельдеру в совете Эстонского национального телерадиовещания (ERR), о чем сообщает ERR.
«В ближайшее время мы назначим своего нового представителя в совете. Во фракции Рийгикогу есть несколько возможных кандидатов, которые могли бы занять эту ответственную должность. В ближайшие недели мы выберем конкретного человека, который будет представлять фракцию Центристской партии в совете Национального телерадиовещания», - заявил председатель фракции Центристской партии Танель Кийк.
22 сентября Тынис Мельдер, который до сих пор представлял фракцию Центристской партии в совете ERR, объявил, что покидает Центристскую партию и присоединяется к партии «Отечество». Мельдер также покинул фракцию Центристской партии.