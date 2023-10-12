«Никакого риска»: жителям Эстонии предлагают разбогатеть на обмане банка

Мошенник связывается с потенциальной жертвой через личные сообщения в Facebook и представляется сотрудницей турецкого банка Фюсун Тюмшаваш. Отметим сразу, что дама с таким именем действительно существует и она на самом деле является топ-менеджером одного из ведущих банков Турции, но к этим сообщениям отношения она не имеет, просто преступники воспользовались ее личностью и фотографиями, чтобы втереться в доверие к наивным людям.