Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Никакого риска»: жителям Эстонии предлагают разбогатеть на обмане банка

София Солдатенко
, репортер
Facebook
Comments
Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

В последнее время жителям Эстонии стали приходить сообщения с заманчивым предложением - обмануть банк и без особого труда получить на свой счет миллионы евро.

Мошенник связывается с потенциальной жертвой через личные сообщения в Facebook и представляется сотрудницей турецкого банка Фюсун Тюмшаваш. Отметим сразу, что дама с таким именем действительно существует и она на самом деле является топ-менеджером одного из ведущих банков Турции, но к этим сообщениям отношения она не имеет, просто преступники воспользовались ее личностью и фотографиями, чтобы втереться в доверие к наивным людям.

Многим, вероятно, знакома схема обмана, когда у человека вдруг находится богатый одинокий дальний родственник, который умер и оставил огромное наследство. Видимо, люди перестали верить в богатую родню, поэтому мошенникам пришлось вносить коррективы в проверенную годами схему.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх