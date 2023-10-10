Нападение ХАМАС на Израиль. Причастен ли Иран?

Никто пока не обвиняет Иран

На антизраильском баннере на одном из зданий Тегерана написано «Наводнение Аль-Акса». Фото: Getty Images

США тоже оговариваются, что до сих пор не нашли убедительных доказательств того, что Иран напрямую связан с планированием и осуществлением нападения на Израиль.

«Безусловно, в уравнении присутствует Иран, - цитирует CNN неназванного американского чиновника. - Они на протяжении многих лет оказывали поддержку ХАМАС и "Хезболле"».

Но пока говорить о прямой причастности рано, цитирует телеканал другого официального представителя.

Если прямое участие Ирана подтвердится, война в Израиле перерастет в масштабный региональный конфликт, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс.

Пока же мировые лидеры аккуратны в своих заявлениях и избегают прямых обвинений в адрес исламской республики.

Иран давно поддерживает исламских радикалов, воюющих против Израиля. Но всегда действовал через свои прокси-группировки, а не напрямую. Аналитики размышляют, как вновь вспыхнувший очаг нестабильности может быть на руку Ирану.

В чем выгода Ирана

Улицы Газы с разрушенными домами. Фото: Reuters

В последние годы на Ближнем Востоке наметилась тенденция разрядки и примирения. Бывшие враги садились за стол переговоров, подписывали соглашения о сотрудничестве, договаривались, пусть только на словах, не воевать друг с другом.

Иран не был исключением и при посредничестве Китая возобновил дипотношения с Саудовской Аравией. Но сейчас, похоже, сделал ставку на борьбу за влияние в регионе.