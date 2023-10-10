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Нападение ХАМАС на Израиль. Причастен ли Иран?

BBC News Русская служба
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BBC
После субботнего нападения ХАМАС на Израиль на улицах Тегерана ликовали демонстранты. С палестинскими флагами в руках они выражают поддержку ХАМАС и палестинскому сопротивлению.
После субботнего нападения ХАМАС на Израиль на улицах Тегерана ликовали демонстранты. С палестинскими флагами в руках они выражают поддержку ХАМАС и палестинскому сопротивлению. Фото: Getty Images

Доказательств причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль пока нет, но Ирану может быть выгодна дестабилизация на Ближнем Востоке, говорят аналитики.

Исламской республике не нравится нормализация отношений между арабскими странами и еврейским государством, и новая война - лучший способ сорвать мирный процесс.

При этом эксперты не исключают, что на этот раз ХАМАС мог действовать самостоятельно, не координируясь с одним из своих главных союзников и спонсоров.

После субботнего внезапного и хорошо организованного нападения ХАМАС почти все взоры обратились к Ирану, главному историческому врагу Израиля.

Источники газеты Wall Street Journal утверждали, например, что иранские спецслужбы помогали планировать нападение ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет этой атаке на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

Иранские парламентарии встретили сообщения о нападении ХАМАС радостным скандированием: «Смерть Израилю!», «Смерть Америке!» и «Палестина победит!».

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал в телеобращении: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим». И добавил, что Тегеран не причастен к этому.

Аналитики допускают, что ХАМАС обошелся без прямых указаний и сторонней помощи.

«На мой взгляд, проблема скорее локальная. И это решение конкретно ХАМАС, который хочет во что бы то ни стало предотвратить сближение Израиля с Саудовской Аравией. Конечно, Иран хочет того же и плотно поддерживает ХАМАС с 2000-х годов», - отмечает профессор Высшей школы политических наук Парижа Sciences-Po Фредерик Энсель.

«Но, по сути, повестка дня у Тегерана иная: это снятие санкций, развитие ядерной энергетики, решение внутренних проблем страны, подавление протестов в Белуджистане. А не сектор Газа».

Никто пока не обвиняет Иран

На антизраильском баннере на одном из зданий Тегерана написано «Наводнение Аль-Акса».
На антизраильском баннере на одном из зданий Тегерана написано «Наводнение Аль-Акса». Фото: Getty Images

США тоже оговариваются, что до сих пор не нашли убедительных доказательств того, что Иран напрямую связан с планированием и осуществлением нападения на Израиль.

«Безусловно, в уравнении присутствует Иран, - цитирует CNN неназванного американского чиновника. - Они на протяжении многих лет оказывали поддержку ХАМАС и "Хезболле"».

Но пока говорить о прямой причастности рано, цитирует телеканал другого официального представителя.

Если прямое участие Ирана подтвердится, война в Израиле перерастет в масштабный региональный конфликт, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс.

Пока же мировые лидеры аккуратны в своих заявлениях и избегают прямых обвинений в адрес исламской республики.

Иран давно поддерживает исламских радикалов, воюющих против Израиля. Но всегда действовал через свои прокси-группировки, а не напрямую. Аналитики размышляют, как вновь вспыхнувший очаг нестабильности может быть на руку Ирану.

В чем выгода Ирана

Улицы Газы с разрушенными домами.
Улицы Газы с разрушенными домами. Фото: Reuters

В последние годы на Ближнем Востоке наметилась тенденция разрядки и примирения. Бывшие враги садились за стол переговоров, подписывали соглашения о сотрудничестве, договаривались, пусть только на словах, не воевать друг с другом.

Иран не был исключением и при посредничестве Китая возобновил дипотношения с Саудовской Аравией. Но сейчас, похоже, сделал ставку на борьбу за влияние в регионе.

«Это прямо не означает, что Иран приказал ХАМАС атаковать Израиль или что он контролирует палестинских боевиков; они не иранские марионетки. Тем не менее иранские лидеры приветствовали нападения», - пишет Аарон Пилкингтон, аналитик ВВС США по делам Ближнего Востока, аспирант школы международных исследований Корбеля в Университете Денвера.

«Время выбрано удачно и выгодно для Ирана. Противостояние также выгодно Ирану и вписывается в региональную борьбу Исламской Республики за влияние», - полагает он.

В последние месяцы между Израилем и Саудовской Аравией все активнее шли переговоры о нормализации отношений. По замыслу главного посредника диалога, США, вместе они бы противостояли в регионе Ирану.

Следом за Саудовской Аравией, мощной региональной державой и государством-хранителем мусульманских святынь, могли пойти и другие арабские страны.

Иран ожидаемо выступил резко против возможного потепления. Аятолла Хаменеи пригрозил странам, нацелившимся на нормализацию, что те проиграют, так как ставят не на ту лошадь.

«Должен сказать, я не вижу признаков того, что иранцы действительно заинтересованы в деэскалации конфликта», - сказал на брифинге Совета по международным отношениям США старший научный сотрудник организации Рэй Такей.

«Они поставляют оружие в Йемен. Они, безусловно, на каком-то уровне причастны к этой палестино-израильской вспышке. И даже их ядерная программа продвигается. По данным МАГАТЭ, даже уровень 60-процентного обогащения вырос на 7 процентов».

Общие цели Ирана и ХАМАС

Сжигание флага.
Сжигание флага. Фото: AFP

«Нападение ХАМАС на Израиль — это не только масштабный провал израильской разведки и военных (а также разведки США), но и невероятный успех иранской оси сопротивления от Йемена до сектора Газа», - пишет ливанская журналистка Ким Гаттас.

При этом аналитики указывают и на степень автономности радикальной группировки, которая сама способна осуществить подобное нападение без помощи извне.

«Иран поддерживает все логистические и военные аспекты, но я думаю, что это решение было как минимум на 75% независимым решением руководства ХАМАС», - сказал Би-би-си Хаим Томер, бывший старший офицер израильской внешней разведки Моссад.

Фредерик Энсель из Sciences-Po согласен с ним.

«Нельзя забывать, что иранцы - шииты, а ХАМАС - суннитское движение. И, по правде говоря, ХАМАС сам определяет свою политику и достиг достаточного уровня эффективности, чтобы начать крупное наступление, свидетелями которого мы стали».

В прошлом любые попытки мирного урегулирования палестино-израильского конфликта ХАМАС воспринимал в штыки и не шел ни на какие компромиссы. С момента своего создания ХАМАС не признавал существования государства Израиль и настаивал на его уничтожении.

С Ираном или без, ХАМАС не оставит этих попыток.

BBC
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