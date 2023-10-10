МИД: следует воздержаться от поездок в Израиль

Тех, кто находится в Израиле, просят проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей.

На сегодняшний день 60 граждан Эстонии, находящихся в Израиле, проинформировали об этом Министерство иностранных дел, 17 из них успели покинуть страну.

Насколько известно Министерству иностранных дел, в настоящее время необходимости в эвакуации нет, воздушное пространство Израиля открыто, воздушное сообщение функционирует, хотя и с некоторыми перебоями. Министерство поддерживает контакт со всеми гражданами, которые дали о себе знать.

МИД также просит следовать указаниям местных властей соседних с Израилем стран, поскольку ситуация в Израиле может повлиять на поездки в непосредственной близости от него. Министерство также рекомендует воздержаться от поездок в Ливан без крайней необходимости.

Краткосрочных посетителей Израиля и Ливана, которые еще не заявили о себе, обязательно просят сделать это на странице Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/