Как вырастить мох на каменной ограде - роскошное украшение приусадебного участка

Если вы сложили такую ограду у себя на даче или во дворе загородного дома и хотите ускорить естественный темп обрастания камней мхом, можно прибегнуть к некоторым уловкам. Сейчас, в холодную погоду, заниматься пересадкой мха уже поздновато, но теоретические знания получить никогда не поздно.

«Сначала найдите подходящие мхи в природе: если своих знаний будет недостаточно, можно обратиться за помощью к специалистам. Со мхами так же, как и с другими растениями в саду: нужно знать где что растет. Среди мхов есть и тене-, и светолюбивые, есть любящие влагу и те, которым нравятся места посуше. Есть у мхов и предпочтения по типу поверхности: это может быть почва, дерево или камень», - рассказывает специалист по мхам, ботаник Эстонского музея природы Лооре Эрлих.

Как только подходящие мхи найдены, соберите их компактными пластинами. Добыть мох довольно просто, так как у него нет корней. Но чтобы поберечь природу, не собирайте слишком много мха с одного места. Положите пластины мха на ограду и закрепите их. Мох можно покрыть сеткой или прикрепить крючками из проволоки в щели между камнями. Когда мох начнет расти, он скроет сетки и проволоку.