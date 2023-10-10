POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ ⟩ «Теперь в Газе не останется камня на камне!»

Эли, местный житель, который в Тель-Авиве утром отправился купаться на пляж, рассказал Postimees, что если обычно жизнь в их районе бурная, то сейчас ситуация совершенно иная. «Примерно двадцать процентов жителей здесь – мусульмане, которые в данный момент сидят совсем молчком, – сказал Эли. – Они не говорят, кого поддерживают в нынешнем конфликте».