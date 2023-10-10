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POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ ⟩ «Теперь в Газе не останется камня на камне!»

Маргус Мартин Ээро Вабамяги
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Гоби, владелец магазина, листает свежую газету перед своим магазином, чихвостит на военные действия и премьер-министра страны.
Гоби, владелец магазина, листает свежую газету перед своим магазином, чихвостит на военные действия и премьер-министра страны. Фото: Margus Martin

На жителях Тель-Авива явно сказывается война в Израиле – город словно вымер по сравнению с тем, что было раньше, туристы стараются по возможности бежать из страны, а бизнес в городе прозябает.

Эли, местный житель, который в Тель-Авиве утром отправился купаться на пляж, рассказал Postimees, что если обычно жизнь в их районе бурная, то сейчас ситуация совершенно иная. «Примерно двадцать процентов жителей здесь – мусульмане, которые в данный момент сидят совсем молчком, – сказал Эли. – Они не говорят, кого поддерживают в нынешнем конфликте».

Также, по его словам, резко изменилось его отношение ко всему, что связано с мусульманами. Раньше Эли часто посещал мусульманские закусочные. «Теперь даже на хумусе поставлен крест. Я больше не хочу, невкусно. Мне он кажется отвратительным», – сказал он.

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