ВРАЧ ⟩ Эстония все дальше отдаляется от идеи социального государства

Инвестиции в оборонные расходы и Украину - это правильно, но в то же время мы не должны оставлять людей с инвалидностью в нужде. Я был бы рад, если бы в условиях приближающегося экономического кризиса хотя бы одна политическая партия заявила о своей заботе о людях с инвалидностью, пообещав помочь центрам для людей с особыми потребностями.

Политика кнута и пряника грозит погасить надежду. Если бы кто-то из высокопоставленных политиков, например, министр социальных дел Сигне Рийсало или канцлер Маархо Мяндмаа, заботился о члене своей семьи с инвалидностью, он не стал бы игнорировать потребности, связанные с ней, и эта проблема не была бы для него чуждой. Я не верю, что у наших руководителей отсутствует эмпатия или что они просто отключили ее, когда заняли должность в социальной сфере. Они просто не понимают».

В ближайшее время будет опубликован проект поправок к закону о социальной защите населения, отменяющий обязанность местных властей оплачивать расходы на содержание помещений для учреждений социального обеспечения. Министерство социальных дел намерено снять эту обязанность с государства, но денег не выделяет. В настоящее время расходы возлагаются на муниципалитет, и в силу формулировок закона обратиться за компенсацией к государству не представляется возможным. Поправка лишает надежды на то, что деньги появятся.