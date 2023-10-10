Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВРАЧ ⟩ Эстония все дальше отдаляется от идеи социального государства

Facebook
Comments
Адрик Левин, детский врач.
Адрик Левин, детский врач. Фото: Pilt videost
  • В условиях экономического кризиса нельзя забывать о людях с ограниченными возможностями
  • Создание учреждений социального обеспечения не поощряется
  • Приходится сокращать расходы, но дети с инвалидностью должны жить

«На фоне обсуждения бюджета страны меня особенно волнует судьба детей с инвалидностью, ведь я посвятил свою жизнь защите самых незащищенных - матерей и детей», - пишет Адик Левин, доктор медицинских наук.

Инвестиции в оборонные расходы и Украину - это правильно, но в то же время мы не должны оставлять людей с инвалидностью в нужде. Я был бы рад, если бы в условиях приближающегося экономического кризиса хотя бы одна политическая партия заявила о своей заботе о людях с инвалидностью, пообещав помочь центрам для людей с особыми потребностями.

Политика кнута и пряника грозит погасить надежду. Если бы кто-то из высокопоставленных политиков, например, министр социальных дел Сигне Рийсало или канцлер Маархо Мяндмаа, заботился о члене своей семьи с инвалидностью, он не стал бы игнорировать потребности, связанные с ней, и эта проблема не была бы для него чуждой. Я не верю, что у наших руководителей отсутствует эмпатия или что они просто отключили ее, когда заняли должность в социальной сфере. Они просто не понимают».

В ближайшее время будет опубликован проект поправок к закону о социальной защите населения, отменяющий обязанность местных властей оплачивать расходы на содержание помещений для учреждений социального обеспечения. Министерство социальных дел намерено снять эту обязанность с государства, но денег не выделяет. В настоящее время расходы возлагаются на муниципалитет, и в силу формулировок закона обратиться за компенсацией к государству не представляется возможным. Поправка лишает надежды на то, что деньги появятся.

Эстония заявила Европейскому союзу, что сделает все возможное для привлечения частной инициативы в сферу специального ухода. Однако закон был сформулирован таким образом, что плата за обслуживание не может покрыть расходы на амортизацию, что означает невозможность строительства учреждений социального обеспечения на частные деньги и кредиты.

Чиновники Министерства социальных дел также изменили правила содержания мест специального ухода таким образом, что владелец помещения может выбрать клиента только при первом заселении в него. Если член семьи человека, вложившего 25 тысяч евро в создание места, но не сможет пользоваться им через несколько месяцев, он будет вынужден передать его государству без какой-либо компенсации. Это несправедливо и лишает стимула инвестировать в благосостояние.

Бенефициарами такой политики является узкий круг чиновников Министерства социальных дел, контролирующих государственные учреждения социального обеспечения. Новые участники исключены. Причина этого - циничный подход, которому люди с инвалидностью не могут противостоять.

Я столкнулся с кризисом финансирования помощи несколько лет назад, когда встретился с Янно Келла, основателем Liikva Päikesekodu, который пришел ко мне со своим аутичным ребенком. Он создал Päikesekodu для того, чтобы дети могли не только пользоваться услугами пансионата, но и помощью профессионалов, которые помогли бы им научиться адаптироваться в обществе, когда родителей больше не будет рядом с ними.

Идея казалась смелой. На примере своих проектов я убедился, что руководство Министерства социального обеспечения просто отметает важные вещи. На месте Янно Келла я бы не взялся за такой большой проект.

При существующей системе один из родителей должен отказаться от трудовой деятельности и остаться дома, когда ребенок с тяжелой формой инвалидности становится взрослым. Действующая система поддержки перестает работать, когда молодой человек с инвалидностью достигает совершеннолетия, но при этом он не может пойти на работу. Говорить о самостоятельной жизни бессмысленно. Именно для облегчения этих проблем и была создана Päikeseküla.

Родители вложили собственные средства в создание нового учреждения. Государство, обещавшее юридическую поддержку создания Päikeseküla и гарантировавшее грант из европейских фондов, не выполнило своих обязательств.

Эстония отдаляется от концепции социального государства, потому что наши руководители думают прежде всего о собственном благополучии, а не о людях с ограниченными возможностями.

Работники Päikesekodu, которые и так живут в условиях большого давления и неопределенности из-за наличия в семье человека с инвалидностью, подверглись нападкам со стороны сотрудников Министерства социальных дел, настроенных друг против друга.

О безразличии политиков и высших должностных лиц говорит тот факт, что канцлер юстиции Юлле Мадизе еще несколько лет назад обратила внимание на серьезность ситуации. Она показала, что двусмысленная формулировка закона ставит под угрозу дальнейшее существование службы специального ухода. Местные власти должны располагать достаточными средствами для выполнения установленной законом задачи. Министерство социального обеспечения обещало устранить это несоответствие, но теперь делает это неискренне: местные власти освобождаются от обязанности, а в государственном бюджете не предусмотрены средства на финансирование данной помощи.

Прейскурант на услуги по специальному уходу покрывает потребности лишь клиентов с аутизмом, находящихся в наиболее хорошем состоянии. Эти люди могут находиться в комнате с десятью людьми, они понимают, что им говорят, им не нужно держать руку для сопровождения.

К моему неприятному удивлению, я обнаружил, что для выполнения основных обязанностей, необходимо 3,5 работника, но сейчас работают один работник днем ​​и один ночью. Этого не достаточно.

Недостаточное финансирование и чрезмерная нагрузка на персонал приводят к его выгоранию. На работу принимаются люди, не подходящие ни по квалификации, ни по личностным качествам, и мы наблюдаем шокирующие вспышки насилия в государственных учреждениях. Политики и высшие должностные лица должны нести ответственность, но они этого не делают.

Есть ли среди высокопоставленных политиков хоть кто-то, кто осмелится признать, что так дальше продолжаться не может? Эстония отдаляется от концепции социального государства, потому что наши руководители думают прежде всего о собственном благополучии, а не о людях с инвалидностью.

Времена сейчас тяжелые и будут еще тяжелее, но мы, как развитое общество, должны сохранять открытость своих мыслей и действий по отношению к наиболее незащищенным. Давайте менять это печальное мышление. Ошибки свойственны человеку и простительны.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх