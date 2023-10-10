ВРАЧ ⟩ Эстония все дальше отдаляется от идеи социального государства

Чиновники Министерства социальных дел также изменили правила содержания мест специального ухода таким образом, что владелец помещения может выбрать клиента только при первом заселении в него. Если член семьи человека, вложившего 25 тысяч евро в создание места, но не сможет пользоваться им через несколько месяцев, он будет вынужден передать его государству без какой-либо компенсации. Это несправедливо и лишает стимула инвестировать в благосостояние.
Бенефициарами такой политики является узкий круг чиновников Министерства социальных дел, контролирующих государственные учреждения социального обеспечения. Новые участники исключены. Причина этого - циничный подход, которому люди с инвалидностью не могут противостоять.
Я столкнулся с кризисом финансирования помощи несколько лет назад, когда встретился с Янно Келла, основателем Liikva Päikesekodu, который пришел ко мне со своим аутичным ребенком. Он создал Päikesekodu для того, чтобы дети могли не только пользоваться услугами пансионата, но и помощью профессионалов, которые помогли бы им научиться адаптироваться в обществе, когда родителей больше не будет рядом с ними.
Идея казалась смелой. На примере своих проектов я убедился, что руководство Министерства социального обеспечения просто отметает важные вещи. На месте Янно Келла я бы не взялся за такой большой проект.
При существующей системе один из родителей должен отказаться от трудовой деятельности и остаться дома, когда ребенок с тяжелой формой инвалидности становится взрослым. Действующая система поддержки перестает работать, когда молодой человек с инвалидностью достигает совершеннолетия, но при этом он не может пойти на работу. Говорить о самостоятельной жизни бессмысленно. Именно для облегчения этих проблем и была создана Päikeseküla.