Мартин Херем об учениях «Змеиное слово»: количество участников могло бы быть и побольше

Со своей стороны Певкур поблагодарил все стороны, указав, в частности, в качестве положительного примера на работодателей, которые продолжали выплачивать зарплаты участникам учений. «Во многих случаях выплаченная нами компенсация, конечно, не покрывала зарплату», - сказал Певкур. Он также поблагодарил всех волонтеров и предпринимателей, которые помогали во время проведения учений. «Один предприниматель предоставил мужчинам для сна свои теплые помещения, а также горячий кофе и свежие пирожки. Вроде бы и мелочи, но на самом деле такие вещи имеют решающее значение, учитывая погоду в южном округе», - отметил министр.