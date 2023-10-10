Фото ⟩ В Эстонии супружеская пара украинцев попала в ДТП

По словам находившегося на месте происшествия репортера, пара начала свое путешествие из Кохтла-Ярве и направлялась в Украину. На шоссе Йыхви-Тарту сидевшая рядом с водителем пассажирка начала подавать водителю бутылку с водой, что отвлекло водителя, машина вышла из-под контроля и врезалась на обочине в дерево.

Пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета для осмотра, однако ее травмы несерьезны. «Сам водитель был настроен оптимистично, что все сложилось благополучно. Он вызвал эвакуатор, и ищет способы как можно скорее продолжить путь в Украину», - рассказал репортер.