Службы безопасности Финляндии подозревают, что за утечкой газопровода между Эстонией и Финляндией стоит Россия, пишут финские СМИ.
Блог и видео ⟩ Кто виноват? Власти Эстонии раскрывают детали ЧП с газопроводом
Повреждения Balticconnektor причинены человеком, поврежденный участок расположен в финской экономической зоне и Финляндия начала уголовное расследование повреждения газопровода, сообщили на пресс-конференции глава МИД, министр обороны и министр климата.
Наряду с расположенным на глубине 60 метров газопроводом поврежден также кабель Elisa, поврежденный участок расположен на глубине 70 метров в эстонской экономической зоне, пишет BNS.
По словам министра обороны Ханно Певкура, нет смысла делать поспешные выводы о взрыве газопровода, его расследуют и пока нельзя никому приписать повреждения.
«Изображение газопровода, которое мы видели, подтверждает, что повреждение причинила какая-то сила, которая не является водолазом или небольшим подводным роботом, повреждения массивнее, - сказал Певкур. - Взрыва не было, это подтверждают сейсмологи».
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что инцидент вновь показывает, что нужно делать больше для охраны и обороны критической инфраструктуры, и что тему следует обсуждать на уровне ЕС и НАТО. Эстония проинформировала союзников в НАТО.
Министры заверили, что Эстонии и Финляндии гарантировано снабжение газом. Эстония получает необходимый газ из Латвии и Литвы. Кроме того, на конечном потребителе никак не отразится повреждение кабеля связи, так как их несколько.
По словам Певкура, продолжается поиск вариантов охраны подводной инфраструктуры. «Вариантов много, вопрос в деньгах», - сказал он.
На вопрос, может ли в Финском заливе так передвигаться подлодка, чтобы об этом не знали ни Эстония, ни Финляндия, находившийся среди слушателей глава ВМС Юри Саска ответил, что нет.