Блог и видео ⟩ Кто виноват? Власти Эстонии раскрывают детали ЧП с газопроводом

Повреждения Balticconnektor причинены человеком, поврежденный участок расположен в финской экономической зоне и Финляндия начала уголовное расследование повреждения газопровода, сообщили на пресс-конференции глава МИД, министр обороны и министр климата.

Наряду с расположенным на глубине 60 метров газопроводом поврежден также кабель Elisa, поврежденный участок расположен на глубине 70 метров в эстонской экономической зоне, пишет BNS.

По словам министра обороны Ханно Певкура, нет смысла делать поспешные выводы о взрыве газопровода, его расследуют и пока нельзя никому приписать повреждения.

«Изображение газопровода, которое мы видели, подтверждает, что повреждение причинила какая-то сила, которая не является водолазом или небольшим подводным роботом, повреждения массивнее, - сказал Певкур. - Взрыва не было, это подтверждают сейсмологи».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что инцидент вновь показывает, что нужно делать больше для охраны и обороны критической инфраструктуры, и что тему следует обсуждать на уровне ЕС и НАТО. Эстония проинформировала союзников в НАТО.

Министры заверили, что Эстонии и Финляндии гарантировано снабжение газом. Эстония получает необходимый газ из Латвии и Литвы. Кроме того, на конечном потребителе никак не отразится повреждение кабеля связи, так как их несколько.

По словам Певкура, продолжается поиск вариантов охраны подводной инфраструктуры. «Вариантов много, вопрос в деньгах», - сказал он.