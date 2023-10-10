МНЕНИЕ ⟩ Эстония должна сделать правильные выводы из израильских ошибок

Все вопросы подобного рода могут быть актуальны и для Эстонии. В контексте войны в Украине мы слышим аргументы о том, что наиболее существенные военные силы России собраны в Украине, а наша граница пуста; что сосредоточение войск рядом с нашей границей не сможет остаться незамеченным; что возможности российского десантирования значительно снижены войной и что вообще нас защищает НАТО, чего достаточно для сдерживания России.
Да, вероятность повторения подобных событий в Эстонии невелика, но исключать их, к сожалению, нельзя. Поэтому важно продумать скорость первоначального реагирования, варианты рассредоточения запасов оружия и боеприпасов, и, пожалуй, самое главное - это не принимать ничего на веру и не думать, что мы чувствуем и знаем, как думает противник. На Западе сформировалась целая школа, которая пытается угадать, как думает Путин, но ее представители, наверное, так же далеки от истины, как и бывшие советологи, не сумевшие предвидеть развал СССР.
Это было позитивное событие, но иногда могут случаться и плохие вещи. Нужно быть готовыми к ним.