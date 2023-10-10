МНЕНИЕ ⟩ Эстония должна сделать правильные выводы из израильских ошибок

В большинстве случаев c международными кризисами наши ответственные лица говорили на пресс-конференциях, что вероятность повторения чего-то подобного на нашей территории крайне мала. Это очень правильно, людей нужно успокоить и не паниковать. Однако любой, кто вообще имел дело с кризисным управлением, должен знать, что всегда нужно быть готовым к тому, что даже самый неправдоподобный сценарий риска может реализоваться на практике.

Насколько было вероятно, что ХАМАС или его союзники смогут вывести из строя оборудование электронного наблюдения на границе с сектором Газа, а также смогут пересечь пограничные заграждения во многих местах так, чтобы Израиль вообще не заметил приготовлений к такому прорыву? Сейчас нам известно, что внимание Израиля было усыплено постоянными перемещениями сил ХАМАС у границы, постоянными учениями.

Стоит помнить, что война в Грузии тоже началась таким образом, что учения российских войск в один момент плавно перешли в боевые действия на грузинской земле.

Насколько большой казалась вероятность, что ХАМАС сможет быстро вторгнуться в несколько городов и на несколько военных баз на израильской земле? К настоящему времени мы знаем, что штурм планировался тщательно и давно (вероятно, с участием Ирана); небольшие ударные подразделения были моторизованы и быстро продвигались вглубь израильской территории на мотоциклах, джипах и даже на парапланах.