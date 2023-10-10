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МНЕНИЕ ⟩ Эстония должна сделать правильные выводы из израильских ошибок

, руководитель редакции мнений Postimees
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Март Раудсаар.
Март Раудсаар. Фото: Tairo Lutter
  • При защите Эстонии нельзя игнорировать возможность даже самых невероятных ситуаций
  • Война между Израилем и ХАМАС породила немало вопросов и к нашей обороне
  • ХАМАС смог обмануть Израиль

Из недавней террористической атаки ХАМАС на Израиль можно извлечь несколько важных уроков. Как говорили мудрые пожилые люди, надо учиться на опыте и ошибках других, пишет руководитель редакции мнений Postimees Март Раудсаар.

В большинстве случаев c международными кризисами наши ответственные лица говорили на пресс-конференциях, что вероятность повторения чего-то подобного на нашей территории крайне мала. Это очень правильно, людей нужно успокоить и не паниковать. Однако любой, кто вообще имел дело с кризисным управлением, должен знать, что всегда нужно быть готовым к тому, что даже самый неправдоподобный сценарий риска может реализоваться на практике.

Насколько было вероятно, что ХАМАС или его союзники смогут вывести из строя оборудование электронного наблюдения на границе с сектором Газа, а также смогут пересечь пограничные заграждения во многих местах так, чтобы Израиль вообще не заметил приготовлений к такому прорыву? Сейчас нам известно, что внимание Израиля было усыплено постоянными перемещениями сил ХАМАС у границы, постоянными учениями.

Стоит помнить, что война в Грузии тоже началась таким образом, что учения российских войск в один момент плавно перешли в боевые действия на грузинской земле.

Насколько большой казалась вероятность, что ХАМАС сможет быстро вторгнуться в несколько городов и на несколько военных баз на израильской земле? К настоящему времени мы знаем, что штурм планировался тщательно и давно (вероятно, с участием Ирана); небольшие ударные подразделения были моторизованы и быстро продвигались вглубь израильской территории на мотоциклах, джипах и даже на парапланах.

Или насколько оправданно было считать, что у ХАМАС может быть какой-либо мотив для начала столь крупномасштабной атаки с учетом неизбежного ответного военного удара Израиля? Насколько было вероятно, что военное сдерживание Израиля не сработает?

Все вопросы подобного рода могут быть актуальны и для Эстонии. В контексте войны в Украине мы слышим аргументы о том, что наиболее существенные военные силы России собраны в Украине, а наша граница пуста; что сосредоточение войск рядом с нашей границей не сможет остаться незамеченным; что возможности российского десантирования значительно снижены войной и что вообще нас защищает НАТО, чего достаточно для сдерживания России.

Да, вероятность повторения подобных событий в Эстонии невелика, но исключать их, к сожалению, нельзя. Поэтому важно продумать скорость первоначального реагирования, варианты рассредоточения запасов оружия и боеприпасов, и, пожалуй, самое главное - это не принимать ничего на веру и не думать, что мы чувствуем и знаем, как думает противник. На Западе сформировалась целая школа, которая пытается угадать, как думает Путин, но ее представители, наверное, так же далеки от истины, как и бывшие советологи, не сумевшие предвидеть развал СССР.

Это было позитивное событие, но иногда могут случаться и плохие вещи. Нужно быть готовыми к ним.

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