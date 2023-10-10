Эстонский Красный Крест призывает поддержать жителей Израиля и сектора Газа

Эстонский Красный Крест призывает оказать поддержку людям, пострадавшим в вооруженном конфликте в Израиле и секторе Газа.
С субботы в Израиле и секторе Газа были убиты более 1600 человек, еще тысячи получили ранения в результате эскалации вооруженного конфликта. Поступают тревожные сообщения о захвате заложников и об обращении с ними, а в ООН заявляют, что более 120 000 жителей Газы были изгнаны из своих домов.
«Ситуация отчаянная, и люди критически нуждаются в нашей помощи, – сказал генеральный секретарь Эстонского Красного Креста Арви Перв. – Если можете, сделайте пожертвование, и мы обеспечим помощь тем, кто в ней нуждается больше всего».
Специалисты и волонтеры Маген Давид Адом (MDA), Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) и Международного комитета Красного Креста (ICRC) круглосуточно работают над оказанием первой помощи пострадавшим, и обеспечением региона предметами первой необходимости, в том числе лекарствами, медицинскими принадлежности, мешками для трупов и другими предметами первой необходимости местных больниц. Есть готовность начать оказание жителям масштабной гуманитарной помощи.