Эстонский Красный Крест призывает поддержать жителей Израиля и сектора Газа

С субботы в Израиле и секторе Газа были убиты более 1600 человек, еще тысячи получили ранения в результате эскалации вооруженного конфликта. Поступают тревожные сообщения о захвате заложников и об обращении с ними, а в ООН заявляют, что более 120 000 жителей Газы были изгнаны из своих домов.

«Ситуация отчаянная, и люди критически нуждаются в нашей помощи, – сказал генеральный секретарь Эстонского Красного Креста Арви Перв. – Если можете, сделайте пожертвование, и мы обеспечим помощь тем, кто в ней нуждается больше всего».