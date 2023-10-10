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Профсоюзы и работодатели договорились: стало известно, какой будет в Эстонии минимальная зарплата

BNS
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Фото: Arvo Meeks

Представители Эстонского центрального союза профсоюзов и Эстонского центрального союза работодателей договорились, что в 2024 году минимальная зарплата составит 820 евро в месяц. Таким образом, рост составит 95 евро.

Это крупнейший годовой рост минимальной зарплаты за последние десятилетия.

В соответствии с соглашением минимальная зарплата поднимется на 13 процентов и составит 42 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на 2024 год.

Стороны рынка труда намерены к 2027 году достичь минимальной зарплаты в размере половины средней зарплаты.

Минимальная зарплата - это самый низкий размер зарплаты, которую работодатель может выплачивать работающему в Эстонии на полную ставку человеку. В Эстонии о размере минимальной зарплаты договариваются социальные партнеры - работников представляет Центральный союз профсоюзов, а работодателей - Центральный союз работодателей.

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