Профсоюзы и работодатели договорились: стало известно, какой будет в Эстонии минимальная зарплата

Это крупнейший годовой рост минимальной зарплаты за последние десятилетия.

В соответствии с соглашением минимальная зарплата поднимется на 13 процентов и составит 42 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на 2024 год.

Стороны рынка труда намерены к 2027 году достичь минимальной зарплаты в размере половины средней зарплаты.