Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 октября: итоги крупнейших учений резервистов, трубочист рассказал о подготовке к зимнему сезону, что нового для веганов
Сегодня в выпуске:
- Более семи тысяч резервистов приняли участие в крупнейших учениях «Ussisõnad”, проходивших больше месяца в различных регионах страны. Об итогах и результатах — в нашем репортаже
- На улице стало холодать, а значит, что многие жители страны начинают топить печи и камины. Однако к этому периоду необходимо тщательно подготовиться. Что именно следует делать, в студии Новостей в семь расскажет профессиональный трубочист
- Сколько тонн продукции из сома производят в Нигерии и как это помогает найти жителям новую работу - в нашем сюжете
- Мировые новости: что сейчас происходит в Израиле, десятки погибших от наводнения в Индии, новый мировой рекорд на марафонской дистанции и в Литве восстановили утраченную оперу XVII века
- В Таллинне уже в тринадцатый раз прошла традиционная ежегодная ярмарка для веганов - Veganmess. Какие новшества порадовали посетителей в этом году, а что осталось неизменным, но от этого не менее приятным - выясняла наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 10 октября.