«Новости в 7» за 10 октября: итоги крупнейших учений резервистов, трубочист рассказал о подготовке к зимнему сезону, что нового для веганов

Сегодня в выпуске:

- Более семи тысяч резервистов приняли участие в крупнейших учениях «Ussisõnad”, проходивших больше месяца в различных регионах страны. Об итогах и результатах — в нашем репортаже

- На улице стало холодать, а значит, что многие жители страны начинают топить печи и камины. Однако к этому периоду необходимо тщательно подготовиться. Что именно следует делать, в студии Новостей в семь расскажет профессиональный трубочист

- Сколько тонн продукции из сома производят в Нигерии и как это помогает найти жителям новую работу - в нашем сюжете

- Мировые новости: что сейчас происходит в Израиле, десятки погибших от наводнения в Индии, новый мировой рекорд на марафонской дистанции и в Литве восстановили утраченную оперу XVII века

- В Таллинне уже в тринадцатый раз прошла традиционная ежегодная ярмарка для веганов - Veganmess. Какие новшества порадовали посетителей в этом году, а что осталось неизменным, но от этого не менее приятным - выясняла наша корреспондент