«Я старею за рулем»: реконструкция дорог создала пробки там, где их никогда не было

По ее словам, в утренние часы «зеленая волна» будет направлена в центр города, а после полудня - на выезд из города. Для более быстрого обнаружения датчиками, установленными на светофорах на перекрестках и переходах, автомобиль должен останавливаться точно у стоп-линии, не дальше от нее.

«Если нет ожидающего автомобиля, поворачивающего в противоположном направлении или человека, переходящего улицу, датчик может включить зеленый свет быстрее», - объяснила Холетр.

Реконструкция транзитной дороги TEN-T в Нарве. Фото: Postimees

Таким образом, ситуация вскоре может измениться в лучшую сторону, но действительно ли установка светофоров во всех местах была целесообразна? К тому же, светофоры означают время ожидания не только для машин, но и для пешеходов.

«Светофоры полезны там, где высокая интенсивность движения и перекрестки крестообразные. А на этих улицах перекрестки имеют Т-образную форму и там нет такого интенсивного движения. Раньше, до установки светофоров, я никогда не видел, чтобы там кто-нибудь застревал», - добавил Владимир Копылов.

Журналист Rus.Postimees сам сел за руль и решил прокатиться по вышеупомянутым дорогам, въехав в город с Таллиннского шоссе и сразу повернув на улицу Раху, а затем - на Кересе. Вопросов к качеству выполненных работ не возникло - асфальт действительно необычайно гладкий для Нарвы и поблескивает новизной.