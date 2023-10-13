«Я старею за рулем»: реконструкция дорог создала пробки там, где их никогда не было

В Нарве со дня на день завершится проект реконструкции транзитной дороги. Но не всем новые правила дорожного движения пришлось по вкусу - некоторые нарвитяне возмущены большим количеством внезапно появившихся светофоров на дорогах с малоинтенсивным движением.
«Я живу здесь недалеко, и я так радовался, когда дорогу отремонтировали.. Ездить было быстро и удобно, за пять-семь минут по этой объездной можно было добраться до центра или Кренгольма - в любую точку города. Покрытие - супер! Но после того, как заработали светофоры, я каждый день чувствую, как старею за рулем», - смеется Константин, житель улицы Раху.
Возле дома Константина, на тех дорогах, по которым он постоянно ездит, светофоры выросли, как грибы после дождя, и сильно мешают Константину жить. И не только ему.
«Без них поудобнее было, это точно. А теперь если по тем улицам ехать - через каждые сто метров останавливаешься, разве это дело? Я когда туда за клиентом еду, всегда думаю: опять эти светофоры. А как объехать? Иногда можно, а иногда никак. Надеюсь, что отрегулируют как-то, а то говорят про это», - поддерживает Константина водитель такси Борис (имя изменено).
А все потому, что в городе Нарва основными транзитными дорогами являются улицы Кересе и Раху. В 2014 году на свет появился проект «Реконструкция транзитной дороги TEN-T в городе Нарва». Проект включал в себя реконструкцию кольцевой развязки на улице Кересе (по-нарвски - кольцо), саму улицу Кересе, а также перекресток Кересе и Кренгольми; улицу Раху и другие связанные с этой улицей дорожные соединения. Работы проводились по заказу и при финансовой поддержке Департамента экономики и развития города Нарвы.
Проект растянулся на долгих девять лет, так как постоянно дорожал и откладывался, но теперь, кажется, готов. Заработало кольцо и даже фонтаны на кольце, дороги стали выглядеть достойно, и на них появилось большое количество светофоров.
«Иногда время ожидания выезда на шоссе - до пяти минут. А проехать его и того дольше. Можете себе такое представить? Конечно, обещают, что все исправят и отрегулируют. Но когда? Судя по тому, сколько лет уже дорогу строят, хотелось бы хоть на пенсии поездить нормально», - добавляет Константин.
Общей целью проекта TEN-T было «устранение узких мест транзитного коридора Нарвы путем создания удобных и безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, и улучшение экологического состояния всего города Нарвы». Но способствуют ли улучшению экологического состояния города Нарвы машины, которым приходится останавливаться на светофорах через каждые 200 метров - это большой вопрос.
«Экологичность - это про среднюю скорость движения. Чем выше средняя скорость движения, тем экологичнее ты проехал. Меньше остановок - меньше разгонов, а именно разгон создает большой расход топлива. Поэтому в данном случае многочисленные светофоры - скорее препятствие на пути к достижению экологической идиллии», - отмечает инструктор по вождению Владимир Копылов.
Константин переживает еще и потому, что из-за новой системы движение автомобилей через дворы тоже стало оживленнее. «Люди просекли, что вместо того, чтобы проезжать все эти светофоры, можно проскочить через дворы. Это же нехорошо», - добавляет нарвитянин.
Регулировки же, которых так ждут, пока в процессе. По словам старшего специалиста отдела проектов Департамента развития и экономики Жаклин Холтер, на сегодняшний день работы по проекту TEN-T продолжаются, и по плану они должны быть завершены к концу октября. «Также продолжается настройка так называемой "зеленой волны" светофоров. После завершения работ по настройке светофоров движение по реконструированным улицам Раху и П.Кересе станет значительно более плавным. Дальнейшая работа светофоров и, как следствие, комфорт движения будут во многом зависеть от интенсивности движения», - заявила Холтер.
Rus.Postimees обратился в Дорожно-транспортный департамент, чтобы узнать их мнение о городском проекте. По словам руководителя отдела техобслуживания и организации дорожного движения Ивана Никитина, в ходе подготовки предварительного проекта было проведено исследование трафика.
Цель его заключалась в том, чтобы определить необходимость установки светофоров. При проектировании дорог учитывается прогноз интенсивности движения (для TEN-T прогноз составлял 10 000 автомобилей в день). Но пандемия COVID и война оказали значительное влияние на дорожное движение в Эстонии. «Частота движения, измеренная на мосту Дружбы, в 2018 году составила - 1783 автомобилей в сутки, а результаты измерений предыдущего года показали всего лишь 796 автомобилей в сутки. Из этого следует логичный вывод - при прошлой частоте движения светофоры были бы полезнее, чем сейчас», - отметил Никитин.
Жаклин Холетр подтвердила эту информацию, отметив, что, по сравнению с моментом проектирования, загруженность дорог заметно уменьшилась. «По данным компании Traffest OÜ (установщик и монтажник светофора), настройка светофоров может занять до трех месяцев, пока не станет ясно, что фактическая интенсивность движения в различных направлениях стабилизировалась. Так называемая "тонкая настройка" будет проводиться в рамках текущего технического обслуживания в сотрудничестве с главным специалистом города по организации дорожного движения», - добавила Жаклин.
По ее словам, в утренние часы «зеленая волна» будет направлена в центр города, а после полудня - на выезд из города. Для более быстрого обнаружения датчиками, установленными на светофорах на перекрестках и переходах, автомобиль должен останавливаться точно у стоп-линии, не дальше от нее.
«Если нет ожидающего автомобиля, поворачивающего в противоположном направлении или человека, переходящего улицу, датчик может включить зеленый свет быстрее», - объяснила Холетр.
Таким образом, ситуация вскоре может измениться в лучшую сторону, но действительно ли установка светофоров во всех местах была целесообразна? К тому же, светофоры означают время ожидания не только для машин, но и для пешеходов.
«Светофоры полезны там, где высокая интенсивность движения и перекрестки крестообразные. А на этих улицах перекрестки имеют Т-образную форму и там нет такого интенсивного движения. Раньше, до установки светофоров, я никогда не видел, чтобы там кто-нибудь застревал», - добавил Владимир Копылов.
Журналист Rus.Postimees сам сел за руль и решил прокатиться по вышеупомянутым дорогам, въехав в город с Таллиннского шоссе и сразу повернув на улицу Раху, а затем - на Кересе. Вопросов к качеству выполненных работ не возникло - асфальт действительно необычайно гладкий для Нарвы и поблескивает новизной.
Еще раз проехаться по нему в качестве ревизора можно будет через пару лет, но сейчас придраться не к чему. А вот количество светофоров и правда необычайно высокое. Проехав эти две улицы, журналист насчитал 12 светофоров, из них 9 - на улице Кересе. Учитывая, что движение в Нарве не слишком интенсивное, такая организация действительно вызывает вопросы. Но если поймать ту самую «зеленую волну», движение по Кересе и вправду практически не доставит хлопот.
Дмитрий, инструктор по вождению из автошколы Yungman, к примеру, считает, что такая организация дорожного движения имеет куда больше плюсов, чем минусов. «Максимум минуту времени потеряют эти люди, зато сколько безопасности! Для Нарвы это однозначно плюс. Любое регулируемый участок дороги становится безопаснее. По мне так лепите везде эти светофоры со столбиками, и будет нам счастье!».
Владимир Копылков уверен, что говорить о влиянии новых дорог на автомобильное движение жителей города пока рано. «Любые изменения на дороге требуют времени, чтобы люди к ним привыкли. На этих светофорах я каждый день вижу, как кто-то на красный проезжает. И я уверен, что дело не в наглости, а просто человек не привык, что тут стоят светофоры», - говорит Владимир Копылов.
По словам Жаклин Холтер, в течение 3 месяцев после строительства будет вестись работа по настройке светофоров, и все замечания и предложения приветствуются. «Городское пространство постоянно меняется и развивается, и никогда не будет законченным. При необходимости впоследствии в программы могут быть внесены изменения», - добавила Холтер.