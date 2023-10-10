Родные заложников ХАМАС: «Я хочу верить, что они живы»

Семьи пропавших израильтян рассказали Би-би-си, что живут в постоянном ужасе, от того, что их близкие оказались заложниками у боевиков ХАМАС.
По сведениям израильских военных, после рейда боевиков ХАМАС десятки людей, в том числе и иностранных граждан, были увезены в плен в сектор Газа.
Вот несколько историй, рассказанных их близкими.
«Я стараюсь оставаться спокойным»
Йони Ашер понял, что его семья оказалась в секторе Газа после последнего звонка своей жены Дорон.
Она гостила у родственников вместе с детьми, пятилетней Раз и трехлетняей Авив, неподалеку от границы с сектором Газа — вплоть до того утра, как боевики ХАМАС напали на Израиль.
«В субботу, около 10:30 утра, я разговаривал со своей женой в последний раз. Она сказала, мне, что в дом вошли террористы ХАМАС, — рассказал он Би-би-си. — Все они прятались в небольшой безопасной комнате, а потом звонок прервался. Позже мне удалось отследить местоположение ее мобильного телефона, он оказался в секторе Газа».
В тот же день самые худшие его подозрения подтвердились, когда он узнал, что его семью опознали на видео, на котором было заснято, как пленных загружают в кузов грузовика.
«На этом видео я увидел свою жену и двух дочерей, двух моих малышек, — сказал он. — Я не знаю где и как их держат, но, знаете, ситуация становится все хуже и хуже».
Сейчас Йони, так же как и другим израильтянам, у которых пропали родные и близкие, не остается ничего другого, кроме как надеяться.
«Я стараюсь оставаться спокойным. Хочется верить, что у ведущих переговоры дипломатов есть какой-то контакт или что-то в этом роде. Но сейчас нам просто ничего не известно, и это-то и есть самое тяжелое».
«Я хочу верить, что они живы»
Для Идо Дэна весь ужас субботних событий отразился в сообщениях на групповом чате его семьи в WhatsApp.
«Вот тут она прощается. Она посылает сердечко и говорит: «Я вас всех люблю. Я не знаю, останемся ли мы в живых», — говорит Идо. Он перечитывает сообщения, не переставая рыдать.
Его двоюродная сестра Хадас жила рядом с Газой в киббуце Нир-Оз. Поначалу она писала своей семье из бомбоубежища, в котором спряталась, услышав сирены, предупреждавшие о надвигающемся ракетном обстреле. Потом ранним утром она написала, что слышит крики на арабском языке.
«Тут творится что-то страшное», — написала она в групповом чате, описывая крики других членов кибуца.
«Она сказала — это просто как холокост, они всех убивают, — рассказывает Идо. — А потом в девять утра связь прервалась. У нее кончилась батарейка».
Хадас выжила, потому что ей удалось заклинить дверь своего убежища. Но к вечеру стало ясно, что пять членов семьи пропали: двое ее детей, их отец – ее бывший муж, ее племянница и ее 80-летняя мать, тетя Идо Кармелла.
О том, что же с ними произошло, стало известно после того, как в соцсетях появилось видео с ее 12-летним сыном Эрезом, которого боевики увозили в Газу.
«Я хочу верить, что они живы», — говорит Идо. Сам он живет неподалеку от Тель-Авива. Он очень волнуется за свою тетю.
«У нее закончились лекарства, — говорит он мне. — О детях мы тоже ничего не знаем, ни о том, как они там ходят в туалет, ни о том, как их кормят».
Члены семьи Идо пытаются узнать хоть что-то через знакомых, имеющих доступ к информации. Пока что все тщетно, и помощи от израильских властей тоже мало.
«Я никого не виню, потому что это действительно исключительная ситуация, — говорит Идо. — Сейчас все в густом тумане, но мы ждем не дождемся, когда же он рассеется. Каждый час может оказаться критически важным».
После того, как появились сообщения о переговорах по освобождению заложников при посредничестве Катара, Идо пытается передать ХАМАС информацию о своих близких.
«Просто вытащить их из этого противостояния. Все это — не для детей и не для стариков, — говорит он. — Я не думаю, что в этом случае будут нарушены какие-то законы войны. Даже у войны есть какие-то правила, этика и границы».
«Как в фильме ужасов»
Наум Саги сказал, что у него просто сердце оборвалось, когда он увидел, что палестинские СМИ стали вести репортаж прямо перед домом его 74-летней матери, который располагается всего в 400 метрах от границы с сектором Газа.
В субботу днем израильские солдаты вошли в дом Ады Саги, бабушки шестерых внуков. Их встретили пятна крови на полу, но пожилой женщины в доме не было.
Наум Саги, который живет в Лондоне, дал интервью радио Би-би-си. Он думает, что его мать, которая работает учительницей арабского языка, скорее всего, оказалась в числе похищенных.
«Речь идет о 74-летней женщине, которая спряталась в безопасной комнате, но ее там нет, — сказал он. — Ее нет в списке погибших, ее нет в списке раненых. Это — совсем небольшое поселение… максимум 350 человек, там все друг друга знают, поэтому они проверили каждого».
Представители общины, в которой жила Ада Саги, сообщили, что боевики взяли в заложники молодых людей и стариков. Однако никакой официальной информации о том, где именно может находится его мать, пока что не было. Убежать она тоже не могла, потому что после недавней операции по замене шейки бедра передвигалась с трудом.
«Это как-то совершенно сюрреалистично, как в фильме ужасов, трудно поверить, что все это происходит на самом деле, — говорит Наум. — Представьте себе на минуту, что вы живете в живописной деревне где-то тут в Британии. Никого не трогаете, просто живете своей жизнью, а потом вас просто берут и выхватывают из собственного дома».
«Все как в дурном сне… это бесчеловечно… страшно даже подумать, как такое вообще могло произойти. Даже у войны есть какие-то правила. А тут 20 и 30-летние мужчины врываются в дом старухи и хватают ее и ее соседей».
Он также сказал, что боится за здоровье своей матери, которой надо постоянно принимать лекарства.
Жена Наума Михаль, которая тоже поговорила с журналистами Би-би-си, сказала, что Ада страдает от сильной аллергии.
«Если она не будет принимать свои лекарства, то не известно, как долго она продержится, — сказала Михаль. — Я стараюсь не думать о плохом, но это трудно».
При этом Наум верит, что еще увидит свою мать. На будущей неделе она должна была приехать в Лондон на свою 75-летие.
По его словам Ада — сильная и удивительная женщина, и он верит, что она сможет справиться с ситуацией.
«Совсем ничего не осталось»
По словам Шарон Лифшиц, которая также живет в Лондоне, ее пожилых родителей похитили из того же поселения неподалеку от сектора Газа, в котором жила и Ада Саги.
«Они сожгли дома, чтобы напугать людей, — сказала она, добавив, что жители пытались спрятаться в специально укрепленных комнатах. — Это место полностью уничтожено. Кажется, что совсем ничего не осталось».
Отец Шарон Лившиц тоже, как и Ада Саги, говорит по-арабски и на пенсии занимался тем, что отвозил палестинцев, которым требовалась медицинская помощь, в больницу.
«Он верил в человечность, — говорит она, — в то, что все могут жить и работать рядом друг с другом».
Она добавила, что есть «немало сил», пытающихся сделать так, чтобы израильтяне и палестинцы никогда не примирились, но что никому не следует забывать, что те, кто находятся на другой стороне — тоже люди: «Я надеюсь, что наступит мир. Я надеюсь на их [ее родителей] благополучное возвращение».
«В кузове без сознания»
Туристка из Германии Шани Люк была среди участников музыкального фестиваля, проходившего неподалеку от границы с сектором Газа. Он стал одним из первых мест на территории Израиля, куда ворвались боевики ХАМАС, открывшие огонь по перепуганной, пытавшейся убежать публике.
Мать Шани Рикарда сказала, что видела видео, на котором заснято, что с нею произошло уже после того, как ее схватили.
Она опубликовала призыв о помощи в соцсетях. Держа фотографию Шани на мобильном телефоне, Рикарда сказала, что ее дочь была похищена на юге Израиля палестинскими боевиками ХАМАС вместе с группой туристов.
«Нам прислали видео, на котором я отчетливо вижу нашу дочь без сознания в машине с палестинцами, разъезжающими по сектору Газа, — сказала она. — Прошу вас оказать нам любую помощь или сообщить какую-то информацию, если она у вас есть. Заранее большое спасибо».
Еще одним участником музыкального фестиваля, который пропал без вести и считается взятым в заложники, оказался гражданин Израиля китайского происхождения Ноа Аргамани. Об этом рассказала газета South China Morning Post со ссылкой на посольство Израиля в Пекине.
На пока не подтвержденной видеозаписи видно, как 25-летнего парня увозят на заднем сиденье мотоцикла боевика, а он кричит: «Не убивайте меня!»
«Это моя бабушка»
«Она потрясающая бабушка, не унывающая и очень веселая женщина», - так Адва Адар описала свою 85-летнюю бабушку Яффу.
«Это моя бабушка!» — написала она на своей странице в фейсбуке, когда увидела видеозапись, на которой Яффу в гольф-каре везли по улицам Газы.
В интервью Sky News Адва сказала, что боится за свою бабушку, у которой не было с собой лекарств, добавив, что не знает, как долго она сможет продержаться.
Пропавшие граждане Таиланда
По имеющимся на сегодняшний день сообщениям, боевики ХАМАС похитили несколько тайских рабочих, находившихся в районе неподалеку от границы с сектором Газа.
Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что без вести пропали 11 граждан страны.
Ванида Маарса рассказала службе Би-би-си на тайском языке, что ее муж Ануча Ангкаев почти два года работал на ферме по выращиванию авокадо. По ее словам, он был в числе взятых в плен боевиками.
Он появился в видео, которое ХАМАС опубликовал в эти выходные. «Это совершенно точно он», — сказала она.
«Я не могла связаться с ним с 02:00 субботы по бангкокскому времени (22:00 пятницы по Эстонии). Я разговаривала с ним незадолго до того, как наша дочь пошла спать», — добавила она.
МИД Таиланда назвал еще семерых пропавших граждан своей страны. Это шестеро мужчин — Понгсаторн, Комкрит Чомбуа, Киаттисак Пати, Мани Джирачарт, Нуттапорн Орнкаев и Бунтхом Панконг, а также одна женщина — Сасиван Панконг.