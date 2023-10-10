Родные заложников ХАМАС: «Я хочу верить, что они живы»

«Это моя бабушка!» — написала она на своей странице в фейсбуке, когда увидела видеозапись, на которой Яффу в гольф-каре везли по улицам Газы.

В интервью Sky News Адва сказала, что боится за свою бабушку, у которой не было с собой лекарств, добавив, что не знает, как долго она сможет продержаться.

Пропавшие граждане Таиланда

По имеющимся на сегодняшний день сообщениям, боевики ХАМАС похитили несколько тайских рабочих, находившихся в районе неподалеку от границы с сектором Газа.

Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что без вести пропали 11 граждан страны.

Ванида Маарса рассказала службе Би-би-си на тайском языке, что ее муж Ануча Ангкаев почти два года работал на ферме по выращиванию авокадо. По ее словам, он был в числе взятых в плен боевиками.

Он появился в видео, которое ХАМАС опубликовал в эти выходные. «Это совершенно точно он», — сказала она.

«Я не могла связаться с ним с 02:00 субботы по бангкокскому времени (22:00 пятницы по Эстонии). Я разговаривала с ним незадолго до того, как наша дочь пошла спать», — добавила она.