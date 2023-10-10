Вынужденный шаг: известная эстонская компания сократит 20 процентов работников

«Необходимость снижения затрат обусловлена ​​как сложной глобальной экономической ситуацией, так и более четкой стратегической направленностью компании», - прокомментировал генеральный директор Cleveron Арти Кютт и добавил, что клиентами компании являются глобальные ритейлеры, темпы роста которых замедлились.

«С другой стороны, мы знаем, что сектор постоянно ищет способы сделать бизнес более эффективным, и это именно то, что предлагает Cleveron», - добавил Кютт.

«Мы приняли трудное решение сократить 38 человек. Чтобы повысить прибыльность, наша бизнес-стратегия также более точна, чем раньше, мы ориентируемся на европейский рынок и автоматизацию розничной торговли», - заявил Кютт и добавил, что это подготовка для долгосрочного успеха.

Cleveron – это вильяндиская компания, производящая посылочные роботы и автоматы, слава которой приходится на период до пандемии. В 2019 году она получила большое признание во всем мире, а самым ярким клиентом компании стала крупнейшая в мире сеть магазинов Walmart.