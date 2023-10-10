Основные ошибки: почему многие жители Эстонии живут от зарплаты до зарплаты

Казалось бы, если денег не хватает, нужно просто затянуть пояса и сократить траты. Но если вам кажется, что вы и так уже прилагаете максимум усилий, а денег по-прежнему не хватает, попробуйте взглянуть на свои расходы со стороны. Эксперты подготовили несколько пунктов, которые помогут держать расходы под контролем и даже создать подушку безопасности.

Планируйте траты заранее

Импульсивные покупки - одна из основных причин, почему многие жители Эстонии живут от зарплаты до зарплаты. Задумайтесь о своих тратах за последнюю неделю - действительно ли новая пара джинсов была необходима в вашем гардеробе, или они просто удачно подвернулись вам, когда дождливым выходным днем вы отправились развеяться в торговый центр.

Или шоколадка, которую вы прихватили у кассы, пока стояли в очереди – насколько обдуманной была эта покупка? «Но ведь это такая мелочь» - наверняка подумали вы. Однако попробуйте понаблюдать за собой, и вы увидите, что мелочи, приносящие комфорт и удовольствие, в итоге обходятся в кругленькую сумму - поездки на такси, кофе с собой и доставка еды на дом за месяц складываются в сотни евро.