Студия Postimees: как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС?

С 1 октября Брюссель начинает вводить, а с 2026 года – поэтапно облагать зеленой пошлиной все без исключения иностранные товары, ввозимые в ЕС. Как нововведение повлияет на конечную стоимость импорта? Заденет ли реформа эстонских предпринимателей?