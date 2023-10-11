Студия Postimees: как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС?

С 1 октября Брюссель начинает вводить, а с 2026 года – поэтапно облагать зеленой пошлиной все без исключения иностранные товары, ввозимые в ЕС. Как нововведение повлияет на конечную стоимость импорта? Заденет ли реформа эстонских предпринимателей?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в 14:15!
- Почему Брюссель решил облагать весь импорт товаров в ЕС углеродными (зелеными) пошлинами?
- Это протекционизм? Принципы ВТО не нарушены?
- Насколько поднимутся конечные цены на импорт?
- Не возникнет ли дефицит определенных товаров в ЕС?
- Коснется ли реформа эстонских предпринимателей?
- Одновременно в ЕС начинается реформа системы приема беженцев. Принудительная солидарность или возможность откупиться: что предпочтет Эстония?
- Премьер-министр Кая Каллас накануне объявила, что Эстония готова потерять доступ к евроденьгам ради вступления Украины в ЕС. О каких суммах идет речь?