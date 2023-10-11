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Студия Postimees: как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС?

Райво Варе 14:15
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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С 1 октября Брюссель начинает вводить, а с 2026 года – поэтапно облагать зеленой пошлиной все без исключения иностранные товары, ввозимые в ЕС. Как нововведение повлияет на конечную стоимость импорта? Заденет ли реформа эстонских предпринимателей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в 14:15!

  • Почему Брюссель решил облагать весь импорт товаров в ЕС углеродными (зелеными) пошлинами?
  • Это протекционизм? Принципы ВТО не нарушены?
  • Насколько поднимутся конечные цены на импорт?
  • Не возникнет ли дефицит определенных товаров в ЕС?
  • Коснется ли реформа эстонских предпринимателей?
  • Одновременно в ЕС начинается реформа системы приема беженцев. Принудительная солидарность или возможность откупиться: что предпочтет Эстония?
  • Премьер-министр Кая Каллас накануне объявила, что Эстония готова потерять доступ к евроденьгам ради вступления Украины в ЕС. О каких суммах идет речь?
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