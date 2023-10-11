Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Удорожание всего и вся»: Райво Варе рассказал, как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook
Comments
  • Зеленые ограничители создадут новые правила игры
  • Неизбежно удорожание импорта
  • Пострадают экспортные отрасли

С 1 октября Брюссель начинает вводить, а с 2026 года – поэтапно облагать зеленой пошлиной все без исключения иностранные товары, ввозимые в ЕС. Как нововведение повлияет на конечную стоимость импорта? Заденет ли реформа эстонских предпринимателей?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе.

Фрагменты беседы:

– Почему Брюссель решил обложить весь импорт товаров в ЕС зелеными пошлинами?

– Две причины. Первая – зеленый поворот и необходимость уменьшения атмосферных выбросов. Для этого нужно что-то предпринимать не только со своими предприятиями и потребителями, но и с теми, кто находится вне ЕС.

– По сути, ЕС переложит на иностранных производителей часть своих расходов по переводу экономики на зеленые рельсы?

– Да, можно и так сказать. Одновременно эта мера подталкивает иностранных производителей подстраиваться под зеленые ограничители.

Вторая причина введения Брюсселем зеленых пошлин – защитить своих производителей, чтобы на фоне удорожания себестоимости производства зеленой продукции в Европе китайские, американские или вьетнамские производители не получали конкурентные преимущества.

– ЕС пошел по пути протекционизма?

– Это протекционистская мера, которая отличается от обычных протекционистских мер тем, что имеет красивую идеологическую составляющую.

– Не противоречит ли это принципам ВТО?

– Такие подозрения высказываются. Китай и другие крупные партнеры уже выразили по этому поводу свое недовольство, пригрозив обратиться в арбитраж для защиты своих интересов. Во избежание этого система защиты рынка ЕС выстроена не как обычные принудительные меры. Она дает возможность подстроиться под ограничители.

– К чему приведет введение зеленых пошлин на импорт из третьих стран?

– Безусловно, это приведет удорожанию продукции. На нынешнем предварительном этапе введения зеленых пошлин ведется сбор информации.

Например, китайские поставщики должны будут предоставлять информацию о том, как они производят свою продукцию с точки зрения зеленых требований. На следующем этапе у них будет возможность подкорректировать свои не очень зеленые проблемы.

На третьем этапе последуют жесткие меры – требование приобрести по рыночной цене углеродные сертификаты на поставляемые в ЕС товары. Сегодняшняя цена – это 82–85 евро за тонну выбросов CO2. Соответственно, если имеется две тонны выбросов, нужно будет заплатить двойную цену. Это означает автоматическое удорожание продукции.

– Насколько же поднимутся конечные цены на импорт?

– Этого не знает даже Еврокомиссия. Сейчас еще никто точно не представляет, как эта система будет выглядеть.

Подозреваю, что с квотами всё будет непросто. Сейчас на административно регулируемом рынке квот сначала решается на уровне Еврокомиссии, а затем – на уровне национальных правительств, сколько и кому выделяется бесплатных квот, и сколько идет на рынок. Последний формирует цену исходя из того, сколько потребляется и сколько предлагается.

Если в новых условиях значительно вырастет спрос – в какой-то момент появится много новых покупателей из третьих стран, а квот Брюссель не станет больше выделять, то это приведет к росту стоимости квот. Цену за тонну может значительно увеличиться! Возникнут совсем другие правила игры.

– Может ли образоваться дефицит определенных товаров в ЕС?

– Вряд ли. На очень платежеспособном рынке Европы товары всегда будут, но они станут стоить намного дороже. Конечно, количество потребителей сократится. Вместо дефицита – более дорогой товар.

– Это и есть цель Еврокомиссии?

– Цель не в этом, но, к сожалению, это может быть объективным следствием данного процесса.

– Как европейский чиновник сможет определить длину углеродного следа, оставляемого при производстве того или иного товара в третьих странах?

– Честно говоря, не ко мне вопрос. Дьявол кроется в деталях. Думаю, что мы станем свидетелями очень многих разбирательств, посвященных этой теме. Это и вопрос доверия к предоставляемой третьими странами информации. Переймет ли Китай или Индия методику ЕС – открытый вопрос.

– Коснется ли введение зеленых пошлин эстонских предпринимателей?

– Удорожание импорта неизбежно. Кроме того, будут затронуты все производственные цепочки. Одно дело – конечная цена на потребительские товары. Другое дело – работа на подрядах, а эстонские предприниматели именно на них в основном и работают. Речь идет о поставках комплектующих из третьих стран. Это доминирующая экономическая модель в странах Балтии.

Это будет означать удорожание любой продукции, выпускаемой в Эстонии. На это еще будут накручиваться налоги. Тем самым, будет подстегиваться инфляция и удорожание всего и вся.

– Какой части эстонского бизнеса напрямую касается тема зеленых пошлин?

– В первую очередь это ударит по экспортным отраслям, связанным с металлом – металлургической, строительной и т.д. Везде будут проблемы. Основные поставки металла в Эстонию идут из третьих стран. Из-за войны отпали российские и частично – украинские поставки, но их заменили другие третьи страны. Удорожание продукции приведет к падению конкурентоспособности эстонского экспорта.

– Есть ли у вас уверенность в том, что зеленые пошлины – нужный и правильный шаг? И как тут не вспомнить комментарии Юхана Партса, раскритиковавшего перевод экономики на зеленые рельсы…

– Боюсь, что у нас будут проблемы. Мы так или иначе не всё производим сами. В категориях поставок неизбежно удорожание. Конкурентоспособность будет падать, мы начнем проигрывать. Если китайский производитель начнет всё производить у себя и поставлять продукцию на другой рынок, то возникнет совсем другая ситуация. А европейский производитель из-за высокой ценовой составляющей уже не протиснется на другие рынки. Ему придется отрабатывать свои расходы на собственном рынке, поднимая цены для европейцев.

Модель зеленых пошлин неплоха, если бы она заработала в третьих странах. Но подключатся ли они ко всем требованиям, как сейчас предполагает Евросоюз, – это открытый вопрос. А если этого не произойдет? Партс правильно подозревает, что не всё хорошо в зеленом царстве.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni
Студия Postimees: как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni Фото: Mihkel Maripuu
  • Почему Брюссель решил облагать весь импорт товаров в ЕС углеродными (зелеными) пошлинами?
  • Это протекционизм? Принципы ВТО не нарушены?
  • Насколько поднимутся конечные цены на импорт?
  • Не возникнет ли дефицит определенных товаров в ЕС?
  • Коснется ли реформа эстонских предпринимателей?
  • Одновременно в ЕС начинается реформа системы приема беженцев. Принудительная солидарность или возможность откупиться: что предпочтет Эстония?
  • Премьер-министр Кая Каллас накануне объявила, что Эстония готова потерять доступ к евроденьгам ради вступления Украины в ЕС. О каких суммах идет речь?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni 

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх