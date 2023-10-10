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«Это явное нарушение суверенитета»: эксперт о мотивах повреждения газопровода и выгодно ли это России

rus.postimees.ee
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Финско-эстонский газопровод Balticconnector.
Финско-эстонский газопровод Balticconnector. Фото: BALTICCONNECT/via REUTERS

Центральная криминальная полиция считает возможным, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией было вызвано диверсией.

По мнению финского исследователя, доцента военных наук Илмари Кяйхкё, если ущерб газопроводу был причинен извне, это явное нарушение суверенитета, передает Yle.

По словам инспектора Центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнена, размер и место повреждений таковы, что инцидент расследуется как преднамеренное действие.

В текущей политической ситуации многие задаются вопросом, стоит ли Россия за повреждением газопровода.

Кайхкё не считает, что саботаж на газопроводе мог бы принести России реальную выгоду. Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией несопоставим по экономической значимости с ранее саботированным трубопроводом Nord Stream.

По его словам, Россия не может добиться таким образом какой-либо существенной выгоды, однако он не исключает мотива просто навредить вступившей в НАТО Финляндии.

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