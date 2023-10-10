«Это явное нарушение суверенитета»: эксперт о мотивах повреждения газопровода и выгодно ли это России

По мнению финского исследователя, доцента военных наук Илмари Кяйхкё, если ущерб газопроводу был причинен извне, это явное нарушение суверенитета, передает Yle.

По словам инспектора Центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнена, размер и место повреждений таковы, что инцидент расследуется как преднамеренное действие.

В текущей политической ситуации многие задаются вопросом, стоит ли Россия за повреждением газопровода.

Кайхкё не считает, что саботаж на газопроводе мог бы принести России реальную выгоду. Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией несопоставим по экономической значимости с ранее саботированным трубопроводом Nord Stream.