Премьер-министр Кая Каллас во вторник вечером получила от Департамента внешней разведки, Центра разведки Сил обороны и Департамента полиции безопасности обзор инцидентов на газопроводе BalticConnector и кабеля связи Эстония-Финляндия.
Кая Каллас о возможном саботаже подводной инфраструктуры: Эстония начала уголовное расследование
По словам премьер-министра, в Эстонии нет угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения, но и Эстония, и Финляндия крайне серьезно относятся к этим инцидентам и делают все для того, чтобы добиться ясности.
По словам Каллас, газовое снабжение Эстонии обеспечивается собственными резервами Эстонии и посредством Латвии, а повреждение подводного кабеля не коснется работы ни одного интернет-провайдера.
«Я поддерживаю тесный контакт с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сегодня мы по телефону обсудили дальнейшие шаги. Поскольку протечка на газопроводе расположена в их экономической зоне, центральная криминальная полиция Финляндии возбудила расследование потенциального саботажа. Эстония также возбудила уголовное расследование повреждения кабеля связи», - сказала Каллас.
Обе страны проинформировали об инциденте союзников в НАТО и членов ЕС.
Кроме того, премьер-министр во вторник по телефону разговаривала с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, постоянным председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы обсудили необходимость и возможности повысить защиту критической инфраструктуры в Балтийском море», - добавила премьер-министр.
Правительство также обсудит произошедшее на кабинетном совещании в четверг.