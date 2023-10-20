ПЕРСОНА ⟩ Девушка, которая стремилась стать президентом Буркина-Фасо, стала фламандским евродепутатом

Когда Канко спрашивают, с кем она себя идентифицирует, она твердо отвечает, что она - фламандка. У нее только бельгийское гражданство. «Буркина-Фасо - моя колыбель. Место, где сформировался мой характер и внутренний мир, который никто не сможет отнять, - говорит она. - Будь я деревом, мои корни росли бы в Буркина, а крона была бы в Бельгии».

В отношении Африки Канко считает, что ЕС должен выйти из своей зоны комфорта и прекратить старомодную политику финансирования диктатур и коррупции.

Канко признает, что переходный период был непростым. Он была в депрессии и тосковала по дому. На новой родине все казалось скучно идеальным: «Мне казалось, что там нечего защищать. Женщины носили брюки, громко разговаривали, выходили на улицу, не спрашивая разрешения у мужчин, и по вечерам я даже видела женщин в кафе. Для меня это было ненормально. Никогда не видела ничего подобного».

«Сейчас это распространено и в Буркина-Фасо, но моя мама никогда не ходила в кафе с подругами. Ей приходилось быть поваром и прислугой мужа, - говорит Канко. - Я стала думать: как же мне быть журналистом, если здесь так скучно?»