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Это ужас! Перевозивший футболистов автобус внезапно загорелся

rus.postimees.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Английский футбольный клуб «Барнсли» пережил жуткий момент: загорелся автобус, перевозивший их команду, возвращавшуюся с выездного матча.

«Барнсли», играющий в третьей лиге Англии, возвращался после выездного матча «Эксетер Сити» (гости обыграли хозяев со счетом 1:0) в субботу, и в какой-то момент их автобус загорелся.

В коротком пресс-релизе команда сообщила, что команду и персонал безопасно эвакуировали из автобуса. Также отмечалась слаженная работа спасателей.

Из-за пожара в районе происшествия на время спасательных работ была перекрыта автомагистраль М5.

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