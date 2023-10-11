Это ужас! Перевозивший футболистов автобус внезапно загорелся

«Барнсли», играющий в третьей лиге Англии, возвращался после выездного матча «Эксетер Сити» (гости обыграли хозяев со счетом 1:0) в субботу, и в какой-то момент их автобус загорелся.

В коротком пресс-релизе команда сообщила, что команду и персонал безопасно эвакуировали из автобуса. Также отмечалась слаженная работа спасателей.

Из-за пожара в районе происшествия на время спасательных работ была перекрыта автомагистраль М5.