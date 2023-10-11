Пациентка эстонской больницы в шоке: я сидела на кровати голая, словно Ева

У 79-летней Ильме Микк, которая была доставлена в больницу на машине скорой помощи и находилась там на длительном лечении, есть большая просьба к руководству Клиники Тартуского университета. «Пожалуйста, примите во внимание, что в отделении неотложной помощи и вообще в больнице есть крупные люди, которым тоже нужны больничные халаты», - сказала она.
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Ильме Микк не скрывает своего телосложения. «Я вешу 130 кг, ношу 64-й размер, - говорит она. - У меня есть платья, нижнее белье и длинные брюки, купленные на рынке. Иногда я сама что-то переделываю».