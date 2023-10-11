Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Пациентка эстонской больницы в шоке: я сидела на кровати голая, словно Ева

Айме Йыги
, журналист
Facebook
Comments 1
Иви Альбрехт, заведующая прачечной больницы Тартуского университета, показала пижамные брюки 68-го размера. Размер 70 также имеется в наличии.
Иви Альбрехт, заведующая прачечной больницы Тартуского университета, показала пижамные брюки 68-го размера. Размер 70 также имеется в наличии. Фото: Sille Annuk

У 79-летней Ильме Микк, которая была доставлена в больницу на машине скорой помощи и находилась там на длительном лечении, есть большая просьба к руководству Клиники Тартуского университета. «Пожалуйста, примите во внимание, что в отделении неотложной помощи и вообще в больнице есть крупные люди, которым тоже нужны больничные халаты», - сказала она.

Ильме Микк не скрывает своего телосложения. «Я вешу 130 кг, ношу 64-й размер, - говорит она. - У меня есть платья, нижнее белье и длинные брюки, купленные на рынке. Иногда я сама что-то переделываю».

Ильме Микк была доставлена в приемное отделение клиники между семью и восемью часами утра 8 августа. Она проснулась в 5 часов утра от плохого самочувствия и озноба, температура на термометре была 40. Она проглотила таблетку парацетамола и не почувствовав себя лучше, позвонила по номеру 112.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх