Пациентка эстонской больницы в шоке: я сидела на кровати голая, словно Ева

У 79-летней Ильме Микк, которая была доставлена в больницу на машине скорой помощи и находилась там на длительном лечении, есть большая просьба к руководству Клиники Тартуского университета. «Пожалуйста, примите во внимание, что в отделении неотложной помощи и вообще в больнице есть крупные люди, которым тоже нужны больничные халаты», - сказала она.