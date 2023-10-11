В Эстонию из Америки поступил запас газа на осень-зиму

«Eesti Gaas сотрудничает с обоими крупными терминалами региона и может покрыть потребности своих клиентов в газе. Хранилища газа в Латвии заполнены до рекордного уровня и позволяют нам спокойно встретить зиму», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Обнаруженная на этих выходных утечка в трубопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией не влияет на надежность поставок для клиентов Eesti Gaas - мы располагаем достаточным запасом газа, весь он поступил с запада на судах», - добавил Каасик.

В этом году Eesti Gaas утроит поставки LNG - вместо прошлогодних пяти судов в этом году компания доставит в регион как минимум 16 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas LNG имеет сертификаты происхождения - преимущественно газ поступает из США и Норвегии.