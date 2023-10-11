В Украине погиб финн, воевавший добровольцем

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковВ Украине погиб финн, воевавший добровольцемSTT/BNS11 октября 2023, 09:27FacebookComments Флаг Финляндии на военной форме. Фото: TOM LITTLEВ конце прошлой недели был убит финский доброволец, воевавший на востоке Украины, сообщила вчера газета Ilta-Sanomat.В Министерстве иностранных дел Финляндии в интервью изданию STT заявили, что не могут подтвердить эту информацию.По данным Ilta-Sanomat, финн был убит в Кременском районе Луганской области. Украинские войска сообщили родственникам погибшего о его смерти.FacebookComments Ключевые слова ФинляндияполициясмертьУкраинадоброволец Pекомендуем