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В Украине погиб финн, воевавший добровольцем

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Флаг Финляндии на военной форме.
Флаг Финляндии на военной форме. Фото: TOM LITTLE

В конце прошлой недели был убит финский доброволец, воевавший на востоке Украины, сообщила вчера газета Ilta-Sanomat.

В Министерстве иностранных дел Финляндии в интервью изданию STT заявили, что не могут подтвердить эту информацию.

По данным Ilta-Sanomat, финн был убит в Кременском районе Луганской области. Украинские войска сообщили родственникам погибшего о его смерти.

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