Рейтинг партий ⟩ Поддержка Партии реформ резко упала, EKRE вырвалась вперед

Популярность EKRE за неделю не изменилась. Популярность Партии реформ за последнюю неделю снизилась на 1,4 процента, а за последние три недели на 2,9 процентных пунктов. Популярность занявшей третье место «Отечества» за последние семь недель выросла на 6,9 процентных пункта, и партия поднялась на самый высокий уровень с 2019 года, то есть с начала составления рейтингов Norstat уровня.