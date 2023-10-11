Рейтинг партий ⟩ Поддержка Партии реформ резко упала, EKRE вырвалась вперед

Согласно последним данным еженедельного опроса, который проводят НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма Norstat Eesti, рейтинги популярности Консервативной народной партии (EKRE) и Партии реформ сравнялись, а тренд повышения популярности партии «Отечетсво» продолжается.
Согласно последним данным еженедельного опроса, EKRE поддерживают 23,1 процента граждан с правом голоса, Партию реформ 23 процента, а «Отечество» 16,7 процента имеющих избирательное право граждан страны.
Последние сводные данные отражаю результаты проведенного с 11 сентября по 9 октября опроса, в ходе которого были опрошены 4000 граждан Эстонской Республики.
Популярность EKRE за неделю не изменилась. Популярность Партии реформ за последнюю неделю снизилась на 1,4 процента, а за последние три недели на 2,9 процентных пунктов. Популярность занявшей третье место «Отечества» за последние семь недель выросла на 6,9 процентных пункта, и партия поднялась на самый высокий уровень с 2019 года, то есть с начала составления рейтингов Norstat уровня.
За первой тройкой следуют Центристская партия (14,9 процента) Социал-демократическая партия (SDE), которую поддерживают 10,5 процента и «Ээсти 200» (6,3 процента). Популярность опустившейся на четвертое место Центристской партии за последние семь недель упала на 3,6 процентных пункта.
Коалиционные партии поддерживает 39,8 процента, а оппозиционные - 54,7 процента респондентов.