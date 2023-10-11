В очередном выпуске передачи Rus.Postimees «На кухне» психолог Кристина Пронина объяснила, откуда берется агрессия в социальных сетях, кто эти люди, которые ее порождают. Читайте о ложной самоидентификации и одиночестве, которые вынуждают на анонимность в интернете, о тайнах агрессии и о том, как ей противостоять.
ВИДЕО ⟩ Психолог: если исчезнет возможность сеять агрессию в соцсетях, дело может закончиться суицидом
Герой передачи «На кухне» психолог Кристина Пронина подробно рассказала, как детские травмы формируют модель агрессивного поведения взрослого человека в социальных сетях. Также она объяснила почему такое поведение популярно и в чем схожи между собой участники групп соцсетей, в которых агрессия является нормой.
- Почему многие пользователи социальных сетей рассматривают интернет как площадку, где им позволено все то, чего нельзя делать в реальной жизни?
- Это интересная и актуальная тема, потому что мы постоянно сталкиваемся в интернете и с буллингом, и с разными видами агрессии в адрес не только собеседников, но и простых объявлений. Анализируя этот вопрос, я поняла, что интернет - это безопасное пространство для того, чтобы выпустить подавленную агрессию, которая в человеке копится годами.
Поэтому тут надо смотреть в корень: почему у человека есть это желание, которое исходит изнутри? Почему он вытаскивает то, что годами не может пережить? На улице не каждый сможет подойти к кому-то и высказать свою боль или нагрубить и нахамить, потому что можно получить в ответ какое-то ощутимое наказание. Люди боятся этого.
А соцсети - то место, где нет наказания или бывает очень-очень редко. У меня есть один знакомый, который решил судиться с людьми, которые его оскорбляли в соцсетях. И я знаю, что он выиграл несколько судов. И людям уже выписаны штрафы за агрессию.
- Почему агрессия очень часто является объединяющим фактором в спорах на любую тему?
- Мы живём в расколотом и травмированном обществе, которое постоянно является невольным свидетелем насилия. На протяжении столетий идут войны, которые так или иначе провоцируют травмы, переходящие из поколения в поколение, и они не дают возможности формировать положительную атмосферу в семье. Всё идёт из детства, где родители травмированы. Родители сами не слышат потребности ребёнка, и ребёнок вынужден, выживая в этой семье, все свои травмы подавлять.
Когда он вырастает, то выбирает одну из стратегий выживания, чтобы избавится от того, что у него болит внутри. У него есть потребность эту боль куда-то выплеснуть, но одному ему страшно. Соответственно, когда он чувствует себя взрослым, уверен в безнаказанности и в его боли его поддерживают другие такие же люди, это стимулирует агрессию. Вместе не страшно.
- Получается, что агрессивные люди стимулируют друг друга?
- Именно так. В одиночку это сделать намного труднее, чем сообща. Быть агрессивным в одиночку легко быть только при защите. Сама по себе агрессия - это нормальное чувство, если оно порождено защитой границ личного пространства. Когда человек хочет защититься, хочет вернуть свое обратно, агрессия допустима. Но когда я вижу, что в фейсбуке какое-то объявление начинает обрастать злобными комментариями, ругательствами, издевательскими фразами, это неадекватная агрессия, порожденная людьми у которых есть психологические проблемы.
- Основные понятия, с которыми хотелось бы определиться: пассивная агрессия и активная агрессия. Чем они разнятся и в чем опасность для жертвы?
- Обе агрессии опасны, но не знаешь, когда какая выстрелит. Пассивная агрессия проявляется как? Как стратегия выживания. Когда ребёнок сталкивается с какой-то ситуацией, при которой в нем поднимаются страх, боль, гнев, злость, отвращение, ему запрещают прожить эти чувства полностью. Чтобы не получить наказание, ребенок подавляет в себе эти чувства. Он пытается выжить в родительской семье и потому подстраивается под родителей.
Что может быть потом? Он может выместить эти эмоции на кошечке или собачке, а может оставить в глубине себя. От этого психика начинает раскалываться. В один отдел психики уходят все травмы, формируя имплицитную память. Эта память настолько глубоко внутри нас, что мы её даже не осознаём. Не осознаем потому, что начинает работать второй отдел психики – стратегия выживания. Этот отдел полностью блокирует имплицитную память.
И тут вот этих стратегий выживания огромное количество. Кто-то вымещает боль на другом человеке, и это является активной агрессией, кто-то выплескивает ее не на конкретного человека, а на события. Есть стратегия латентной покорности, когда агрессия скрыта внутри так глубоко, что со стороны человек кажется очень положительным и неагрессивным. Но это лишь стратегия, агрессия внутри - и никуда не девается. Вот эта вот фраза, что время лечит – глупость. Не лечит.
- Если мы говорим о разных моделях поведения одного и того же человека, это свидетельствует о каких-то нарушениях в его восприятии реальности?
- Иногда это бывает в шутку. Но если человек на полном серьёзе прячется за какими-то образами, за поддельными аватарками и выдуманными историями, это говорит о том, что его психика сильно травмирована. И при этой расколотой психике его внутреннее «Я» потеряно. Нарушен сам процесс идентификации человека.
Например, ко мне приходят клиенты, которые много лет посещали классических психологов и жалуются, что не могу избавиться от страха. Не хватает им безопасности. А есть те, кто просит избавить их от подавленной агрессии, с которой они не знают, что делать. А чем эти травмы объясняются? Тем, что произошло в детстве. Но классическая психология доходит до двухлетнего или трехлетнего возраста, а дальше человек себя не помнит. Главная часть памяти скрыта. И если мать человека собиралась сделать аборт, ребенок пережил этот страх в утробе, вынес его в этот мир и подавил в себе.
Он приносит с собой не только свои травмы, но и травмы своих родителей, подстраиваясь под общий норматив. А это отказ от своих характеристик, от своих потребностей, которые формируют индивидуума.
Вот он вышел из семьи, куда же ему в этом мире дальше идти? Он начинает себя идентифицировать с нацией, потом с футбольным клубом, потом с политической партией. А что легче всего объединяет? Агрессия.
- Человек с психологической травмой, который насаждает агрессию в группе среди ее участников, каким-то образом решает свои проблемы или нет?
- Насаждение агрессии в общении - одна из стратегий выживания, и им она помогает. Но смотрите, у этой стратегии есть одна хитрость. Хитрость в том, что она может привести к желаемому результату только на начальном уровне.
Когда появилось много подписчиков, когда в этом человеке видят лидера, когда его считают нужным, это стратегия работает. Но как только теряется один или несколько элементов, все рушится. А если, представьте, руководство социальной сети закроет такую группу, то человек испытает шок от боли вселенского масштаба. Он эту группу родил, он ее создал, у него там были друзья, там было его все, и заблокировали. Она закрывала его внутренние потребности, а теперь ее нет. Это может привести их к суициду.