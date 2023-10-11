ВИДЕО ⟩ Психолог: может закончиться суицидом, если исчезает возможность сеять агрессию в соцсетях

- Если мы говорим о разных моделях поведения одного и того же человека, это свидетельствует о каких-то нарушениях в его восприятии реальности?

- Иногда это бывает в шутку. Но если человек на полном серьёзе прячется за какими-то образами, за поддельными аватарками и выдуманными историями, то это говорит о том, что его психика сильно травмирована. И при этой расколотой психики его внутреннее «Я» потеряно. Нарушен сам процесс идентификации человека.

Например, ко мне приходят клиенты, которые много лет посещали классических психологов и жалуются, что не могу избавиться от страха. Не хватает им безопасности. А есть те, кто просит избавить их от подавленной агрессии, с которой они не знают, что делать. А чем эти травмы объясняются? Тем, что произошло в детстве. Но классическая психология доходит до двухлетнего или трехлетнего возраста, а дальше человек себя не помнит. Главная часть памяти скрыта. И если мама человека хотела сделать аборт, то ребенок пережил этот страх в утробе, вынес его в этот мир и подавил его в себе.

Он приносит с собой не только свои травмы, но и травмы своих родителей, подстраиваясь под общий норматив. А это отказ от своих характеристик, от своих потребностей, которые формируют индивидуума.

Кристина Пронина говорит, что насаждение агрессии в общении, это одна из стратегий выживания. Фото: Pm