В очередном выпуске передачи Rus.Postimees «На кухне» психолог Кристина Пронина объяснила, откуда берется агрессия в социальных сетях, кто эти люди, которые ее порождают. Кристина Пронина в интервью журналисту Rus.Postimees Денису Антонову о ложной самоидентификации, одиночестве, которые вынуждают к анонимности в интернете, а также о тайнах агрессии и как ей противостоять.
ВИДЕО ⟩ Психолог: может закончиться суицидом, если исчезает возможность сеять агрессию в соцсетях
Герой передачи «На кухне» психолог Кристина Пронина подробно рассказала, как детские травмы формируют модель агрессивного поведения взрослого человека в социальных сетях. Также она объяснила почему такое поведение популярно и в чем схожи между собой участники групп соцсетей, в которых агрессия является нормой.
- Почему многие пользователи социальных сетей рассматривают интернет как площадку, где им позволено все то, чего нельзя делать в реальной жизни?
- Это интересная и актуальная тема, потому что мы постоянно сталкиваемся в интернете и с буллингом, и с разными видами агрессии в адрес не только собеседников, но и простых объявлений. Анализируя этот вопрос, я поняла, что интернет это реальная безопасное пространство для того, чтобы выпустить подавленную агрессию, которая в человеке копится годами.
Поэтому тут надо смотреть в корень: почему у человека есть желание, которое исходит изнутри? Почему он вытаскивает то, что годами не может пережить? На улице не каждый сможет подойти к кому-то и высказать своё боль или даже нагрубить и нахамить, потому что можно получить в ответ какое-то ощутимое наказание. Люди боятся этого.
А соцсети, это то место, где нет наказания или очень-очень редко. У меня есть один знакомый, который решил судиться с теми людьми, которые его оскорбляли в соцсетях. И я знаю, что он выиграл несколько судов. И людям уже выписаны штрафы за агрессию.
- Почему агрессия очень часто является объединяющим фактором в спорах на любую тему?
- Мы живём в расколотом и травмированном обществе, которое постоянно является невольным свидетелем насилия. На протяжении столетий идут войны, которые так или иначе провоцируют травмы переходящие из поколения в поколения и они не дают возможности формировать положительную атмосферу в семье. Всё идёт из детства, где родители травмированы. Родители сами не слышат потребности ребёнка, и ребёнок вынужден, выживая в этой семье, все свои травмы подавлять.
Когда он вырастает, то выбирает одну из стратегий выживания, чтобы избавится от того, что у него болит внутри. У него есть потребность эту боль куда-то выплеснуть, но одному ему страшно. Соответственно, когда он чувствует себя взрослым, уверен в безнаказанности и в его боли его поддерживают другие такие же люди, это стимулирует агрессию. Вместе нестрашно.
- Получается, что агрессивные люди стимулируют друг друга?
- Именно так. По одиночке это сделать намного тяжелее, чем сообща. Одному агрессивным легко быть только при защите. Сама по себе агрессия - это нормальное чувство, если оно порождено защитой границ личного пространства. Когда человек хочет защититься, хочет вернуть свое обратно, то агрессия допустима. Но когда я вижу, что в фейсбуке какое-то объявление начинает обрастать злобными комментариями, ругательствами, издевательскими фразами, то это неадекватная агрессия, порожденная людьми у которых есть психологические проблемы.
- Основные понятия, с которыми хотелось бы определиться: пассивная агрессия и активная агрессия. Чем разнятся и в чем опасность для жертвы?
- Обе агрессии опасны, но не знаешь когда какая выстрелит. Пассивная агрессия проявляется как? Как стратегия выживания. Когда ребёнок сталкивается с какой-то ситуацией, где у него поднимаются страх, боль, гнев, злость, отвращение, ему запрещают прожить эти чувства полностью. Чтобы не получить наказание, ребенок подавляет в себе эти чувства. Он пытается выжить в родительской семье и потому подстраивается под родителей.
Что может быть потом? Он выместит эти эмоции на кошечку или собачку, а может оставить в глубине себя. От этого психика начинает раскалываться. В один отдел психики уходят все травмы, формируя имплицитную память. Эта память настолько глубоко внутри нас, что мы её даже не осознаём. Не осознаем потому что начинает работать второй отдел психики – стратегия выживания. Этот отдел полностью блокирует имплицитную память.
И тут вот этих стратегий выживания огромное количество. Кто-то смещает боль на другого человека, и это является активной агрессией, кто-то выливает это не на конкретного человека, а на события. Есть стратегия латентной покорности, когда агрессия так глубоко скрыта внутри, что со стороны кажется человек очень положительным и неагрессивным. Но это лишь стратегия, агрессия внутри и никуда не девается. Вот эта вот фраза, что время лечит – глупость. Не лечит.
- Если мы говорим о разных моделях поведения одного и того же человека, это свидетельствует о каких-то нарушениях в его восприятии реальности?
- Иногда это бывает в шутку. Но если человек на полном серьёзе прячется за какими-то образами, за поддельными аватарками и выдуманными историями, то это говорит о том, что его психика сильно травмирована. И при этой расколотой психики его внутреннее «Я» потеряно. Нарушен сам процесс идентификации человека.
Например, ко мне приходят клиенты, которые много лет посещали классических психологов и жалуются, что не могу избавиться от страха. Не хватает им безопасности. А есть те, кто просит избавить их от подавленной агрессии, с которой они не знают, что делать. А чем эти травмы объясняются? Тем, что произошло в детстве. Но классическая психология доходит до двухлетнего или трехлетнего возраста, а дальше человек себя не помнит. Главная часть памяти скрыта. И если мама человека хотела сделать аборт, то ребенок пережил этот страх в утробе, вынес его в этот мир и подавил его в себе.
Он приносит с собой не только свои травмы, но и травмы своих родителей, подстраиваясь под общий норматив. А это отказ от своих характеристик, от своих потребностей, которые формируют индивидуума.
Вот он вышел из семьи, куда же ему в этом мире дальше идти? Он начинает себя идентифицировать с нацией, потом с футбольным клубом, потом с политической партией. А что легче всего объединяет? Агрессия.
- Человек с психологической травмой, который насаждает агрессию в группе среди ее участников, он таким каким-то образом решает свои проблемы или нет?
- Насаждение агрессии в общении, это одна из стратегий выживания, и им она помогает. Но смотрите, у этой стратегии есть одна хитрость. Хитрость в том, что она может привести к желаемому результату только на начальном уровне.
Когда появилось много подписчиков, когда в этом человеке видят лидера, когда его считают нужным, это стратегия работает. Но как только теряется один или несколько элементов, то все рушится. А если представьте руководство социальной сети закроет такую группу, то человек испытает шок от боли вселенского масштаба. Он ее родил, он ее создал, у него там были друзья, там было его все, и заблокировали. Она закрывала его внутренние потребности, а теперь ее нет. Это может привести их к суициду.