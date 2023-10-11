Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону возвращается в большой спорт

Словацкая федерация биатлона сообщила, что 39-летняя Кузьмина возвращается в спорт, чтобы принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Словакии и будущем году. Если это случится, она также сможет принять участие и в чемпионате мира, который пройдет в феврале 2024 года.

Хотя Кузьмина родилась в России, с 2008 года она выступала под флагом Словакии и сделала блестящую карьеру. В 2010 году она завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Ванкувере и серебро в гонке преследования. В 2014 году в Сочи снова золотая медаль, а в 2018 году она выиграла еще одну золотую и две серебряные медали. В 2019 году она стала чемпионкой мира в спринте.