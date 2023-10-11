Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону возвращается в большой спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина сообщила о своем возвращении в большой спорт после длинной паузы.
Словацкая федерация биатлона сообщила, что 39-летняя Кузьмина возвращается в спорт, чтобы принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в Словакии и будущем году. Если это случится, она также сможет принять участие и в чемпионате мира, который пройдет в феврале 2024 года.
Хотя Кузьмина родилась в России, с 2008 года она выступала под флагом Словакии и сделала блестящую карьеру. В 2010 году она завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Ванкувере и серебро в гонке преследования. В 2014 году в Сочи снова золотая медаль, а в 2018 году она выиграла еще одну золотую и две серебряные медали. В 2019 году она стала чемпионкой мира в спринте.
В серии Кубка мира ее лучшим достижением стало второе место в сезоне 2017/18. Весной 2019 года она объявила о завершении карьеры.
Guess who's back? 🤩😍— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) October 10, 2023
At the age of 39, Anastasia Kuzmina 🇸🇰 announced her return to competitions 💫 her goal is to compete at the IBU Open European Championships on home ground in Osrblie 🔥
📷 Stancik/Slavik | #biathlon | #comeback | @SlovakBiathlon pic.twitter.com/DskC4anKBq