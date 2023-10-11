Береговая охрана США извлекает со дна моря обломки подводной лодки Titan

Вчера завершилась поисково-спасательная операция, начатая после затопления подводной лодки «Титан» 18 июня. Как говорится в заявлении Береговой охраны США, подводная лодка затонула в 488 метрах от места крушения знаменитого «Титаника».

Ранее Береговая охрана сообщила, что вместе с останками «Титана», которые находились на глубине 3800 м, она подняла с морского дна человеческие останки.

Материалы были доставлены на берег в неизвестный порт. Морские исследователи береговой охраны продолжают анализ и проводят опросы в преддверии публичных слушаний по поводу трагедии, сообщает The Guardian.

Компания OceanGate, обслуживавшая подводную лодку, прекратила свою деятельность.