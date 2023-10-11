Посетитель магазина пытался убежать с целой тележкой продуктов

Кражи товара на сумму около 10 евро происходили почти каждый день, а в выходные посетитель магазина попытался украсть целую тележку продуктов. Кроме того, крупные кражи были совершены в Тарту и Выру, воры также орудовали в Кохтла-Ярве, Вильянди, Тюри и Маарду.

Патрульный экипаж G4S, отреагировавший на сигнал паники, помог задержать человека, который пытался украсть товар на сумму 134 евро и 90 центов: вор набрал целую тележку продуктов и пытался убежать с ней из магазина.

«В Тарту также была предпринята попытка украсть продукты питания в большом количестве. Там мужчина положил в рюкзак товаров на сумму более 36 евро. При задержании он проявил агрессию, охраннику пришлось применить наручники», - привел еще один пример руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Выру патруль пустился в погоню за вором: мужчина украл черную куртку и убежал из магазина, однако патрулю удалось задержать его рядом с пешеходным переходом возле детского сада.