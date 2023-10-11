Без купюр. Читайте, как в России высказались об УЕФА после отмены решения о допуске футболистов на международные турниры

Мотивировка «дети не должны страдать за решения взрослых» не устроила ряд государств, о своем бойкоте матчей заявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина.

Вчера, 10 октября, на своем заседании УЕФА отменила это решение, пояснив, что у организации нет технических возможностей организовать матчи.

После этого в российских СМИ можно было увидеть ряд весьма резких комментариев.

Так, например, комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» назвал решение УЕФА относительно российских команд «стыдобой», а саму организацию «слабаками», передает Telegraf.

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, за**али. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – сказал Губерниев.

Российский олигарх, президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал решение УЕФА несправедливым.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что за решением УЕФА стоит Запад.

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами».