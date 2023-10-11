Следствие получило ключ к данным в компьютере банкира Парвела Пруунсильда

В течение нескольких месяцев прокуратура пыталась расшифровать данные в компьютере Парвела Пруунсильда, банкира и крупного спонсора Isamaa, которого подозревали в пособничестве нарушению ограничения на деятельность. Наконец, проведенный 9 октября в банке Bigbank обыск дал властям нужный ключ к данным.
Во время весеннего обыска у Пруунсильда изъяли ноутбук, в котором обвинение надеялось найти доказательства, или подтверждающие, или опровергающие вину мужчины в преступлении.
Однако данные в ноутбуке были зашифрованы, а ключ, обеспечивающий доступ к ним, находился в распоряжении банка Bigbank, пояснил Лыунаский окружной прокурор Герд Раудсепп. Пруунсильд - один из владельцев банка Bigbank, и изъятый у него компьютер официально принадлежал банку.
Раудсепп рассказал, что Полиция безопасности обратилась к банку Bigbank с просьбой предоставить ключ, но банк, используя положение о защите банковской тайны, не ответил на запрос, несмотря на неоднократные напоминания.
В конце мая выяснилось, что Полиция безопасности задержала Пруунсильда, поскольку он и тогдашний вице-мэр Тарту Прийт Хумал подозревались в преступлении, точнее - в нарушении ограничения на деятельность.
Подозрение связано с недвижимостью по адресу Куперьянови, 9 в Тарту, которая оставалась пустующей с 2017 года после переезда Эстонского национального музея. Предприятие Riigi Kinnisvara AS организовало в 2017 году публичный аукцион, но поскольку город Тарту также хотел получить эту недвижимость, тогдашний министр государственного управления отменил аукцион и предоставил городу первоочередное право на выкуп недвижимости.