Следствие получило ключ к данным в компьютере банкира Парвела Пруунсильда

Во время весеннего обыска у Пруунсильда изъяли ноутбук, в котором обвинение надеялось найти доказательства, или подтверждающие, или опровергающие вину мужчины в преступлении.

Однако данные в ноутбуке были зашифрованы, а ключ, обеспечивающий доступ к ним, находился в распоряжении банка Bigbank, пояснил Лыунаский окружной прокурор Герд Раудсепп. Пруунсильд - один из владельцев банка Bigbank, и изъятый у него компьютер официально принадлежал банку.

Раудсепп рассказал, что Полиция безопасности обратилась к банку Bigbank с просьбой предоставить ключ, но банк, используя положение о защите банковской тайны, не ответил на запрос, несмотря на неоднократные напоминания.

В конце мая выяснилось, что Полиция безопасности задержала Пруунсильда, поскольку он и тогдашний вице-мэр Тарту Прийт Хумал подозревались в преступлении, точнее - в нарушении ограничения на деятельность.