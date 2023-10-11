Кампания с двумя известными: Польша готовится к самым важным выборам с 1989 года

Польский и украинский флаги Фото: Getty Images

Показательно также, что тема Украины фактически отсутствовала на «Марше миллиона сердец» «Гражданской оппозиции». Да и вообще партия Туска не форсирует эту тему лишний раз, ограничиваясь заверениями поддержки Киеву и попутно упрекая власть: мол, бездари, даже с Украиной умудрились поссориться.

Источники Би-би-си в украинской власти прямо связывают недавнее обострение с трудностями, которые ПиС испытывает в избирательной кампании: якобы таким образом партия власти пыталась мобилизовать в свою поддержку голоса польских фермеров плюс сыграть на нарастающем в польском обществе чувстве усталости от войны. После выборов, продолжает киевский собеседник Би-би-си, все успокоятся и все вернется на круги своя.

Опасность для восстановления добрых отношений между Киевом и Варшавой, говорит политолог Матеуш Камионка, несет только один исход выборов в Польше: если по их итогу коалицию создадут ПиС и «Конфедерация».