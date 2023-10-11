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В двух крупных эстонских городах подешевеет отопление

, журналист
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Пярнуская электростанция компании Gren.
Пярнуская электростанция компании Gren. Фото: Урмас Луйк.

Gren, одна из крупнейших энергетических компаний Эстонии, решила снизить цены на отопление в Пярну и Тарту. Новые тарифы будут действовать с 1 ноября.

«Год назад произошел резкий рост цен на топливо, и хотя этот рост с изрядной задержкой отразился на тарифах на центральное отопление, повышение цен было неизбежным для обеспечения функционирования системы централизованного теплоснабжения», - рассказал Марго Кюлаотс, бизнес-руководитель Gren в Эстонии. «Сейчас цены на топливо начали падать, и это падение постепенно доходит и до цен на центральное отопление, что дает возможность предложить потребителям снижение тарифов», - добавил Кюлаотс.

Компания Gren, предлагающая своим клиентам услугу централизованного теплоснабжения на территории, охватываемой теплосетями Тарту и Пярну, с 1 ноября снизит цену на тепло на пять процентов. С ноября цена на тепло в Тарту составит 72,60 евро за мегаватт-час, а в Пярну - 85,15 евро за мегаватт-час.

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