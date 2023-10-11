В двух крупных эстонских городах подешевеет отопление

«Год назад произошел резкий рост цен на топливо, и хотя этот рост с изрядной задержкой отразился на тарифах на центральное отопление, повышение цен было неизбежным для обеспечения функционирования системы централизованного теплоснабжения», - рассказал Марго Кюлаотс, бизнес-руководитель Gren в Эстонии. «Сейчас цены на топливо начали падать, и это падение постепенно доходит и до цен на центральное отопление, что дает возможность предложить потребителям снижение тарифов», - добавил Кюлаотс.