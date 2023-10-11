Генсек НАТО Столтенберг: если газопровод был поврежден преднамеренно, НАТО отреагирует на это

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией на своей пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По мнению Столтенберга, если выяснится, что ущерб был причинен умышленно, то это серьезный инцидент, на который НАТО отреагирует «единством и решимостью».
Он не уточнил, какой может быть эта реакция. По его словам, сейчас главное - выяснить, что же произошло на самом деле.
Столтенберг сообщил, что вчера говорил о повреждении газопровода с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Каей Каллас.
«Мы находимся в тесном контакте», - сказал он.
Напомним, что в ночь на воскресенье газовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя. Вчера президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия.