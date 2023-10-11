Генсек НАТО Столтенберг: если газопровод был поврежден преднамеренно, НАТО отреагирует на это

По мнению Столтенберга, если выяснится, что ущерб был причинен умышленно, то это серьезный инцидент, на который НАТО отреагирует «единством и решимостью».

Он не уточнил, какой может быть эта реакция. По его словам, сейчас главное - выяснить, что же произошло на самом деле.

Столтенберг сообщил, что вчера говорил о повреждении газопровода с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Каей Каллас.

«Мы находимся в тесном контакте», - сказал он.