Опрос: что все-таки выгоднее - покупать жилье или арендовать его

«Топ-специалисты фирм, занимающихся недвижимостью, конечно же, умеют пользоваться программой Excel и видят, что цифры, полученные в результате вычислений, говорят о том, что покупать собственное жилье, если есть такая возможность, даже при нынешних условиях кредитования по-прежнему более разумно, чем увеличивать чей-то инвестиционный портфель, внося платежи за аренду», - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, который и сам принимал в нем участие в качестве респондента.