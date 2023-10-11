Опрос: что все-таки выгоднее - покупать жилье или арендовать его

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного агентством недвижимости 1Partner, профессионалы в сфере недвижимости в Эстонии считают, что даже при сегодняшних ценах и процентных ставках, более целесообразно покупать жилье, а не брать его в аренду.
«Топ-специалисты фирм, занимающихся недвижимостью, конечно же, умеют пользоваться программой Excel и видят, что цифры, полученные в результате вычислений, говорят о том, что покупать собственное жилье, если есть такая возможность, даже при нынешних условиях кредитования по-прежнему более разумно, чем увеличивать чей-то инвестиционный портфель, внося платежи за аренду», - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, который и сам принимал в нем участие в качестве респондента.
По оценкам экспертов, на таллиннском рынке квартир в ближайшие полгода значительного изменения цен не предвидится. «Среди участников опроса тех, кто считал, что цены могут немного снизиться в ближайшие месяцы, было больше, чем тех, кто верил в неизбежное повышение цен», - сказал Вахтер.
В качестве наиболее вероятного места, где цены на недвижимость могут начать расти, был назван центр Таллинна. «Совершенно логично, что потенциал роста больше там, где меньше предложений», - согласился с мнением большинства экспертов Мартин Вахтер.
Эксперты, участвовавшие в исследовании, считают, что в ближайшие полгода на рынке аренды появятся новые квартиры, но цены при этом не станут ниже. «Рынок аренды в Таллинне активен, и уровень цен соответствует спросу», - сказал руководитель 1Partner.
По инициативе 1Partner Kinnisvara в сентябре был проведен опрос, в котором приняли участие 35 профессионалов, прежде всего, застройщики и маклеры более чем из десяти работающих в Таллинне предприятий, занимающихся недвижимостью.