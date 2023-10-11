ФОТО ⟩ Световые столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Израиля

Вице-мэр Бетина Бешкина от имени Таллинна выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. «Таллинн выражает поддержку народу Израиля. В результате атак группировки ХАМАС погибли или получили ранения тысячи мирных жителей, в том числе дети. В плену находятся сотни человек, осуществлены бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов. Людей лишили чувства безопасности, на них нападают в их домах. Атакам ХАМАС нет никакого оправдания, и Таллинн поддерживает Израиль и его право на защиту страны и своего населения», - сказала Бешкина.