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ФОТО ⟩ Световые столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Израиля

rus.postimees.ee
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Световые столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Израиля.
Световые столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Израиля. Фото: Tallinna linnavalitsus

Таллинн временно изменил цветовое решение освещения светодиодных столбов на площади Вабадузе, окрасив их в цвета флага Израиля, чтобы выразить поддержку народу Израиля и осудить террористические атаки, направленные против мирного населения.

Вице-мэр Бетина Бешкина от имени Таллинна выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. «Таллинн выражает поддержку народу Израиля. В результате атак группировки ХАМАС погибли или получили ранения тысячи мирных жителей, в том числе дети. В плену находятся сотни человек, осуществлены бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов. Людей лишили чувства безопасности, на них нападают в их домах. Атакам ХАМАС нет никакого оправдания, и Таллинн поддерживает Израиль и его право на защиту страны и своего населения», - сказала Бешкина.

Седьмого октября палестинская группировка ХАМАС начала войну с Израилем, совершив массированный ракетный удар, участники группировки вторглись на территорию Израиля, атаковали военные базы и взяли в заложники мирных жителей.

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