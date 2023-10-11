Конституционная комиссия: требуется ограничение роста зарплат высших государственных служащих

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия выслушала пояснения министра финансов и единогласно поддержала предложение закончить первое чтение законопроекта. «Поправка необходима для смягчения сложной ситуации с государственным бюджетом. Помимо мер по урезанию расходов, правительство пришло к соглашению, что на четыре года будет заморожен фонд зарплат публичного сектора», – отметил он.

Законопроект ограничит рост зарплат премьер-министра и министров, государственного генерального прокурора, государственного секретаря, членов Государственного суда, судей окружных, уездных и административных судов, государственного примирителя и уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению с 1 апреля 2024 г. по 31 марта 2028 г.

В этот период рост зарплат указанных лиц будет сокращен на 50% по сравнению с увеличением, прописанным в действующем законодательстве. Таким образом, вместо прогнозируемых 11 % их должностной оклад увеличится на 5,5%. Согласно поправке, в 2025 году ориентировочный рост зарплат составил бы 3,5%, в 2026 – 2,8% и в 2027 г. – 2,3%. В соответствии с законопроектом, прежнего уровня зарплаты достигнут 1 апреля 2028 г., когда зарплаты государственных служащих с ограниченным ростом зарплат, согласно прогнозам, повысятся на 17%.

Урезание роста зарплат также затронет канцлеров, прокуроров, помощников судей и судебных юристов, а также руководителей комиссий по трудовым спорам и руководителя и членов комиссии по оспариванию результатов государственных тендеров, так как их зарплаты привязаны к зарплатам, прописанным в Законе о должностных окладах высших государственных служащих.

Законопроект не изменит должностной оклад и порядок индексации должностного оклада членов Рийгикогу, президента, председателя Государственного суда, государственного контролера, канцлера права, а также председателя и членов совета Банка Эстонии. Согласно пояснительной записке, правительство отказалось от урезания роста зарплат руководителей конституционных учреждений, чтобы при составлении государственного бюджета не ставить конституционную систему под угрозу. Оплату труда членов Рийгикогу Конституция разрешает менять лишь в отношении следующего состава парламента.