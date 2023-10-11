Галерея ⟩ В аэропорту прозвучал сигнал тревоги. Полиция и спасатели отрабатывают аварийную посадку

Согласно сценарию, в аэропорт Тарту поступает неожиданное сообщение: у самолета не раскрывается шасси, и он вынужден совершить аварийную посадку. Затем отрабатывается аварийная посадка самолета на взлетно-посадочную полосу. Цель учений - отработка действий по оповещению, реагированию на происшествие и спасению, проведению поисково-спасательных операций.

Вскоре после 10 часов утра по радиоприемникам участников учений был передан экстренный вызов «Mayday, mayday». Центр тревоги передал информацию спасателям, полиции и скорой помощи. Первыми на место происшествия прибыли спасатели-добровольцы из Тырванди, которые находятся ближе всего к аэропорту.

Участникам учений была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, как самолет выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы и загорается при посадке. Сам самолет в учениях не используется, «жертвы» размещаются в автобусе в аэропорту, который имитирует самолет.

Чтобы придать учениям максимальную реалистичность, «жертвы» учений в начале дня получали «раны», нарисованные на теле и изготовленные из пластика, чтобы медики могли потренироваться в их перевязке.