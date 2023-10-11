ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия на фоне событий в Израиле существенно повысила боевую активность в Украине

Украинская военная разведка вчера сообщила, что Россия передала ХАМАС западное огнестрельное оружие, захваченное у украинских солдат в боях, причем не в больших количествах (подавляющее большинство украинских солдат воюет с оружием российских стандартов в руках). Этим сообщением была уточнена опубликованная днем ранее информация о том, что Россия готовит инфооперацию, в рамках которой Украина будет обвиняться в участии в вооружении боевиков ХАМАС. Россия в последние дни пыталась запустить новостной поток по этой теме, но пока безуспешно.

Balticconnector

Правительства Финляндии и Эстонии вчера обнародовали информацию, согласно которой повреждение газопровода между двумя странами, закрытого на выходных, носит техногенный характер. Опубликованная информация создает впечатление, что правительства обеих стран считают прорыв газопровода преднамеренным действием, однако четкого подтверждения этому не было дано. Было заявлено, что следствие рассмотрит все возможные версии.

Правительства обеих стран организовали обнародование информации синхронно, и это лишило недоброжелателей возможности организовать информационную операцию, основанную на эффекте внезапности.

Если Эстонии и Финляндии удастся продолжить действовать совместно и привлечь к этому и другие европейские страны, а также структуры НАТО, как это планируется сейчас, то вероятность повторения подобных событий в будущем будет меньше. Финское общество также получит первый опыт подтверждения того, что членство в НАТО действительно помогает более эффективно обеспечивать безопасность.

Ситуация на поле боя