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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия на фоне событий в Израиле существенно повысила боевую активность в Украине

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Erik Prozes
  • Вместе с ростом числа атак россиян возросли и потери российской армии
  • Зима принесет новые атаки на украинские города, ответом будет новый пакет военной помощи от Германии
  • Американский спецназ участвует в операциях по освобождению заложников в Палестине

О желании России добиться немедленного успеха в Донецкой области среди прочего свидетельствует и расширение использования россиянами штурмовиков, полагает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Продолжаются как блокада сектора Газа, так и боевые столкновения на его границе. Израильская армия еще не вошла туда, но готовится. Вчера отдельные боевики ХАМАС пытались вторгнуться на территорию Израиля, как и в предыдущие дни, но с ними Израиль разбирается очень быстро. Несмотря на израильские авиаудары, ХАМАС вчера сумел нанести крупный ракетный удар по израильским городам, но условия для продолжения таких атак со стороны ХАМАС быстро ухудшаются.

Ситуация на северной границе находится под контролем Израиля, хотя спорадические перестрелки с «Хезболлой» происходят ежедневно. В контексте текущего момента это можно считать протокольным обобщением, но риск эскалации сейчас в действительности очень высок. Ситуация на Западном берегу также пока находится под контролем Израиля, хотя группы, связанные с ХАМАС или поддерживающие это движение, пытаются спровоцировать беспорядки.

Поскольку граждане США (как и граждане других стран) тоже входят в число заложников ХАМАС, это обуславливает необходимость участия американского спецназа в операциях по освобождению заложников. В целом это не окажет большого влияния на ситуацию вокруг Газы.

Неразбериха вокруг европейской помощи

Замешательство Европейского союза в вопросе продолжения оказания гуманитарной помощи палестинцам в настоящее время не оказывает серьезного влияния на события на Ближнем Востоке. Эта ситуация просто снижает способность Европы участвовать в разрешении кризиса.

В городах Европы и Америки проходят демонстрации в поддержку атаки ХАМАС. Риторика и поведение, используемые при проведении этих акций, демонстрируют риск связанных с насилием выступлений в самих этих западных странах.

Украинская военная разведка вчера сообщила, что Россия передала ХАМАС западное огнестрельное оружие, захваченное у украинских солдат в боях, причем не в больших количествах (подавляющее большинство украинских солдат воюет с оружием российских стандартов в руках). Этим сообщением была уточнена опубликованная днем ранее информация о том, что Россия готовит инфооперацию, в рамках которой Украина будет обвиняться в участии в вооружении боевиков ХАМАС. Россия в последние дни пыталась запустить новостной поток по этой теме, но пока безуспешно.

Balticconnector

Правительства Финляндии и Эстонии вчера обнародовали информацию, согласно которой повреждение газопровода между двумя странами, закрытого на выходных, носит техногенный характер. Опубликованная информация создает впечатление, что правительства обеих стран считают прорыв газопровода преднамеренным действием, однако четкого подтверждения этому не было дано. Было заявлено, что следствие рассмотрит все возможные версии.

Правительства обеих стран организовали обнародование информации синхронно, и это лишило недоброжелателей возможности организовать информационную операцию, основанную на эффекте внезапности.

Если Эстонии и Финляндии удастся продолжить действовать совместно и привлечь к этому и другие европейские страны, а также структуры НАТО, как это планируется сейчас, то вероятность повторения подобных событий в будущем будет меньше. Финское общество также получит первый опыт подтверждения того, что членство в НАТО действительно помогает более эффективно обеспечивать безопасность.

Ситуация на поле боя

На фронтах Россия значительно усилила активность своих контратак. Например, Россия существенно увеличила количество контратак пехотных и танковых частей в северной части линии фронта в направлении Сватово и Северодонецка. Оттуда россияне пытаются вторгнуться в некоторые районы Харьковской области, прежде всего - в город Купянск. По состоянию на вчерашний день не было информации о том, что российской армии удалось существенно продвинуться вперед.

В районе Бахмута фиксировались отдельные попытки российской армии контратаковать, но в действительности именно украинской армии удалось там немного улучшить свои позиции.

В районе Донецка российская армия начала масштабное наступление с целью окружить Авдеевку. Атака произошла в нескольких коридорах и с использованием большого количества бронетехники. Украина подтверждает, что отразила все атаки и не сдала ни одной позиции. Также был сбит российский штурмовик Су-25.

Последний факт является свидетельством серьезного стремления России добиться немедленного успеха в регионе, именно поэтому при атаках россияне шли на риск использования большего количества штурмовиков, чем применяется ими обычно.

Аналитики Международного института военных исследований полагают, что атаки в районе Донецка организованы российским военным командованием с целью перетянуть в этот регион украинские резервы. По мнению аналитиков, положение российской армии на южном фронте продолжает ухудшаться, и российское командование хочет облегчить положение своих войск там. В Донецкой области Украина не смогла сокрушить логистику российских войск в такой же степени, как это удалось украинцам на юге, при этом более крупные наступательные мероприятия россиянам сейчас легче организовать именно на востоке.

На южном фронте контратаки российских войск успеха не принесли, а украинские войска продвигаются вперед в направлении Токмака.

Зима принесет новые удары по украинским городам

Вместе с возросшим количеством российских атак вчера также резко возросли и потери российской армии. Более 800 человек погибли. Кроме того, было уничтожено 34 российских танка и 91 боевая машина пехоты. В социальных сетях распространяется много видеоматериалов об этих потерях. В связи с такими потерями можно предположить, что количество попыток атак россиян существенно снизится в ближайшие дни.

За последние недели Россия наносила гораздо меньше авиаударов по украинским городам, чем в прошлом. В самую первую очередь это можно объяснить успешными атаками Украины на структуры управления Черноморского флота. Частично это связано и с нехваткой ракет и беспилотников у России.

По данным украинской разведки, российское командование вновь готовит на зимний период масштабные авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины. В этом контексте очень своевременна опубликованная вчера Германией информация о новом очень большом пакете вооруженной помощи Украине, который главным образом включает системы ПВО, в том числе и один ракетный комплекс Patriot.

Будем надеяться, что эти системы и прибудут в Украину вовремя. Пусть даже и в этом случае Украина не сможет эффективно защитить всю свою территорию от ракетных атак со стороны России, устраивать такие атаки россиянам станет все-таки гораздо сложнее и дороже.

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