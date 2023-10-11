Командующий Кайтселийтом уйдет в отставку

«На сегодняшний день я дольше всех находился в составе Сил обороны. В какой-то момент необходимо закончить смену поколений. Если я последний динозавр, то ему пора уходить, и пусть молодые продолжают», - сказал Юхтеги в интервью ERR.

Отвечая на вопрос, что он считает самых важным изменением, он сказал, что самое главное - это создание территориальной обороны. «Что мы вернулись к истокам Кайтселийта и перестали иметь эти бессмысленные боевые группы, а сосредоточились на боевых действиях в родных краях, которые хорошо показали себя во всем мире», - сказал Юхтеги.