ФОТО ⟩ «Просили разрешения на спил, но получили отказ»: во время шторма в Таллинне на машину рухнуло дерево

«Год назад просили разрешения на спил, но получили отказ»

Участник группы прокомментировал публикацию: «Примерно год назад просили город выдать разрешение на спил этого дерева, но получили отказ, теперь за счет налогоплательщиков будут выплачивать (ущерб - прим.ред) данный автомобиль».

Поваленное дерево у магазина Rimi на Вильде-теэ, недалеко от остановки «Сольнок». Фото: Василий Некрасов

Rus.Postimees связался с управой района Мустамяэ и спросил, знали ли в управе об опасном дереве, запрашивал ли кто-то разрешение на его спил и если да, почему информацию не приняли во внимание.

Жалоб не поступало

По словам руководителя отдела городского хозяйства управы Мустамяэ Александра Иро, никаких запросов или жалоб по поводу деревьев возле остановки «Сольнок» управа не получала.

«Хотя, глядя на фото повреждений от бури, надо признать, что уцелевшее, но больное и гнилое дерево обязательно нужно спилить. Мы сделаем это в ближайшее время», - сказал Иро.

Он также подчеркивает, что сломалось здоровое дерево, срубить которое не порекомендовал бы ни один арборист.

«Этот случай еще раз доказывает, что буря ломает не только больные деревья, но и красивые и сильные, так как их сопротивление ветру больше из-за большего объема и веса листьев и ветвей», - сказал руководитель отдела городского хозяйства.

По словам Иро, ни один арборист не порекомендовал бы спилить это дерево. Фото: Василий Некрасов

Последствия шторма

Как ранее писал Rus.Postimees, с 6 октября в Спасательный департамент поступило более 1600 вызовов, которые были связаны с необходимостью устранить последствия шторма. Больше всего вызовов было в Харьюмаа – чуть более 600. Была проделана большая работа по устранению поваленных деревьев, но сильный штормовой ветер сдувал и другие объекты. Наиболее сложные случаи были связаны со строительными лесами многоквартирных домов.